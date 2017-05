Service für junge Unternehmen

Kooperation zwischen Wirtschaftsförderung und Wirtschafts-Senioren vereinbart

Hamburg, 10. Mai 2017 – Hamburg hat eine starke Startup Szene. Um diese künftig noch besser zu unterstützen, haben der Hamburger Verein Wirtschafts-Senioren-Beraten e. V. und die HWF Hamburgische Gesellschaft für Wirtschaftsförderung mbH eine engere Kooperation vereinbart. Künftig kann die Wirtschaftsförderung ihren Kunden auch das Beratungsangebot der Wirtschafts-Senioren vermitteln. HWF Geschäftsführer Dr. Rolf Strittmatter: „Die Wirtschafts-Senioren bieten über Jahre erworbenes Know how in vielen Branchen und sind bereit ihr Fachwissen zu teilen. Das ist ein gutes Angebot insbesondere für junge Unternehmen, das wir gern zugänglich machen. Wirtschaftsförderung ist Mannschaftssport“. Und Friedrich-Karl Marcus, Vorsitzender der Wirtschafts-Senioren, ergänzt: „Mit dem Weg in die wirtschaftliche Unabhängigkeit sind oft viele Fragen verbunden und unternehmerische Erfahrungen müssen erst noch gemacht werden. Wir Wirtschafts-Senioren haben es uns zur Aufgabe gemacht, unser Fachwissen zu teilen und als „Sparringspartner“ auf Augenhöhe jungen Unternehmen zum Erfolg zu verhelfen.“

Über die Wirtschaftssenioren

25 ehemalige Manager, leitende Angestellte und Unternehmensinhaber engagieren sich als Berater bei den Hamburger Wirtschafts-Senioren. Vom Banker über den Geschäftsführer bis zum Unternehmensberater repräsentieren sie ein breitgefächertes Branchenspektrum. Alle Berater bringen unternehmerische Erfahrung gepaart mit Wirtschafts- und Expertenwissen sowie Netzwerkkontakte mit.

Seit mehr als 30 Jahren verfolgt der Verein das Ziel, Startups, kleineren und mittleren Unternehmen (KMU) und gemeinnützigen Organisationen bei betriebswirtschaftlichen Aufgabenstellungen zu helfen. Die Wirtschafts-Senioren sind wirtschaftlich unabhängig und bieten Hilfe gegen eine geringe Aufwandsentschädigung an.

www.wirtschafts-senioren-beraten.de

Über die HWF

Die HWF ist die One Stop Agency für Investitionen aus dem In- und Ausland in Hamburg sowie zentraler Partner der Hamburger Wirtschaft zu allen Themen der Wirtschaftsförderung. Mit dem Service der Mittelstandslotsin unterstützt sie besonders kleine und mittlere Unternehmen. Sie wirbt international und national für den Wirtschaftsstandort Hamburg.

www.hwf-hamburg.de