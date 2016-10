Der Bildungsclub Hamburg* lädt zu einer Fachtagung ein am 14.11.2016, 17-21 Uhr

Was kann Schulen in herausfordernden Lagen erfolgreich machen? Ist das Steuerungssystem der selbstverantworteten Schulen (Orientierungsrahmen Schulqualität, Ziel-Leistungs-Vereinbarungen, Schulinspektion) dabei hilfreich? Welche Alternativen gibt es? Diesen und weiteren Fragen wollen wir auf der Fachtagung nachgehen.

Gefragt ist die Expertise aus der Praxis, der Wissenschaft und der Politik.

Geplanter Ablauf:

17.00 Uhr Begrüßung durch Klaus Bullan und Sigrid Strauß, Bildungsclub Grußwort: Anja Bensinger Stolze, Vorsitzende der GEW Hamburg

17.15 Uhr Einführung in das Tagungsthema durch Ulrich Vieluf, Bildungsexperte

17.30 Uhr Dr. Martina Diedrich, Institut für Bildungsmonitoring und Qualitätsentwicklung: Gute Schulen in herausfordernden Lagen- Erfahrungen und Erkenntnisse der Hamburger Schulinspektion

18.00 Uhr Prof. Dr. Isabell van Ackeren, Universität Duisburg-Essen: Potenziale entwickeln – Schulen stärken. Was kennzeichnet gute Schulen in herausfordernden Lagen und wie kann die Trendwende gelingen?

18.45 Uhr Pausengespräche

19.00 Uhr Workshops mit Hamburger Schulleitungen: Was brauchen gute Hamburger Schulen in schwieriger Lage?

20.00 Uhr Politik trifft auf Wissenschaft und Schulpraxis. Was hilft Hamburger Schulen in sozialstrukturell benachteiligten Stadtteilen? Podiumsdiskussion mit den schulpolitischen Sprecher_innen der Hamburgischen Bürgerschaft

21.00 Uhr Ende

Anmeldungen bitte an die Geschäftsstelle der GEW Hamburg per Email unter info@gew-hamburg.de oder Telefon: 040/41 46 33-0. Bei der Anmeldung bitte den Namen, Kontaktdaten sowie die Schule durchgeben.

Diese Veranstaltung wird von der der GEW Hamburg finanziell unterstützt.

* Wir sind ein parteiunabhängiger, übergreifender Kreis bildungsengagierter und interessierter Menschen in Hamburg, die bessere Bildungschancen für alle Hamburger Schüler_innen wollen und regelmäßig zusammenkommen, um über die Probleme und Chancen an Hamburgs Schulen zu diskutieren und Vorschläge zu machen, wie Schulen allen Schüler_innen bestmögliche Chancen bieten können. Wichtig ist uns, in einer repressionsfreien Atmosphäre kontroversen Positionen Raum zu geben und in einer vertrauensvollen Debatte darauf einzugehen. Alle, die daran ebenfalls interessiert sind, laden wir zur Mitarbeit ein. Darüber hinaus führen wir bei Bedarf Veranstaltungen mit Expert_innen zu den genannten Gebieten durch.

