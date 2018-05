Schwerbehindertenausweis kann online beantragt werden

Der Schwerbehindertenausweis kann nun auch online beantragt werden. Der Online-Antrag ist übersichtlich aufgebaut und damit eine große Hilfe für die Antragstellenden. Er beschleunigt zudem das Antragsverfahren in der Verwaltung.

„Die Digitalisierung soll uns helfen, komplizierte Sachen einfacher und komfortabler zu erledigen“, erklärt Senatorin Melanie Leonhard. „Der Online-Antrag für den Schwerbehindertenausweis ist ein gutes Beispiel: Schritt für Schritt wird man durch das Formular geführt. Wichtige Dokumente können gleich hochgeladen werden. Dadurch wird das Antragsverfahren beschleunigt. Ich freue mich, dass wir hier online gehen können und einen echten Mehrwert für die Antragstellenden bieten.“

Die Daten und die Dateien werden elektronisch an das Versorgungsamt Hamburg übermittelt. Medizinische Unterlagen können gleich mit hochgeladen werden. Damit weitere notwendige medizinische Unterlagen angefordert werden können, ist eine persönliche Unterschrift erforderlich. Deshalb muss der Antrag am Ende ausgedruckt und unterschrieben an das Versorgungsamt postalisch gesendet werden. Dieser analoge Schritt wird digitalisiert werden, sobald das geplante digitale Bürgerkonto eingeführt wurde.

Link zum Online-Dienst: Schwerbehindertenantrag

https://gateway.hamburg.de/HamburgGateway/Service/Entry/185