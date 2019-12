SPD: Schulen müssen gleiche Chancen für alle bieten

Schulerfolg darf nicht vom Geldbeutel der Eltern abhängen! Dass Deutschland in der aktuellen Pisa-Studie gerade in diesem Punkt so schlecht abschneidet, ärgert die stellvertretende Vorsitzende der SPD-Fraktion im Bundestag Bärbel Bas.

„In kaum einem anderen Land der OECD hängt der Schulerfolg so stark von der sozialen Herkunft ab wie in Deutschland. Die Unterschiede nehmen sogar noch zu. Das Ergebnis der Pisa-Studie darf uns nicht zufrieden stellen. Die Schulen müssen gleiche Chancen für alle bieten.

Wir wollen mit den Ländern zusammenarbeiten. Der Ausstieg von Bayern und Baden-Württemberg aus dem Nationalen Bildungsrat ist ein Rückschritt, der dem Bildungssystem in Deutschland schadet. Wir halten am Ausbau der Ganztagsbetreuung fest und wollen den geplanten gesetzlichen Anspruch auf Ganztagsbetreuung in der Grundschule bis zum Jahr 2025 umsetzen. Dies geht nur, wenn Bund und Länder zusammenarbeiten.“