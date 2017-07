Scholz eröffnet die Hanse-Akademie

Hamburgs Erster Bürgermeister Olaf Scholz hat heute die Hanse-Akademie für Führung und Management eröffnet. In der Hanse-Akademie werden zukünftig die Führungskräfte der Freien und Hansestadt Hamburg qualifiziert. Das Angebot der Hanse-Akademie richtet sich darüber hinaus an Führungskräfte der Hamburger öffentlichen Unternehmen. Die Hanse-Akademie nimmt ihren Betrieb zum 1. Juli 2017 auf.

In seiner Ansprache betonte der Bürgermeister: „Wie jede große Organisation kann die Stadt Hamburg ihre Ziele und Ideen nur dann erfolgreich verwirklichen, wenn die Führungskräfte diese mit Engagement unterstützen und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mitziehen können. Das aber lernt man nicht nur einmal und dann kann man es für alle Zeiten: Damit muss man sich immer wieder auseinandersetzen.“

Die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum, die Integration von Flüchtlingen und Zuwanderern oder die fortschreitende Digitalisierung von Verwaltungsleistungen stelle auch die Führungskräfte im öffentlichen Dienst vor große Herausforderungen. Die Hanse-Akademie unterstütze neue und erfahrene Führungskräfte dabei, diese Aufgaben zu bewältigen, sagte Scholz.

Die Hanse-Akademie bietet den Führungskräften der Freien und Hansestadt Hamburg sowie der öffentlichen Unternehmen ein breites Angebot. Das Herzstück der Hanse-Akademie ist eine Führungs-Modulreihe. Dort durchlaufen die Führungskräfte in festen Gruppen fünf bis sechs Module. Sie erweitern ihre Kompetenzen in den Bereichen Management und Innovation und reflektieren und trainieren ihre personale und soziale Kompetenz. Daneben hält die Akademie eine große Reihe von Einzelangeboten bereit, um Führungskräfte in ihren täglichen Herausforderungen zu unterstützen.

Weitere Informationen zur Hanse-Akademie sowie der aktuelle Katalog für die Führungskräfte-Qualifizierung findet sich im Internet unter www.hamburg.de/hanseakademie