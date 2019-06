Schieneninvestitionen steigen – aber deutlich zu langsam

Die Eisenbahner-Gewerkschaft EVG meint: „Unsere Kampagne ‚Mehr Bahn für die Menschen‘ zeigt erste Wirkung: Der vom Kabinett beschlossene Haushaltsentwurf 2020 sieht für das kommende Jahr eine Erhöhung der Schieneninvestitionen um mehr als eine Milliarde Euro gegenüber 2019 vor. Da muss aber noch mehr kommen!

Die Politik muss insgesamt mutiger investieren, um den Verfall der Infrastruktur endlich aufzuhalten. Erfreulich ist die geänderte Mittelfristplanung. Danach sollen die Investitionen in die Schieneninfrastruktur des Bundes bis zum Jahr 2023 steigen. Die bisherige Planung sah noch eine Absenkung vor.

Dennoch reichen die Investitionen aus Sicht der EVG nicht aus. Aufgrund fehlender Geldmittel in den vergangenen Jahren ist die Substanz mittlerweile so schlecht, dass umfangreiche Erneuerungsmaßnahmen notwendig sind. Daher muss die Politik nun endlich deutlich mehr Geld in die Hand nehmen.