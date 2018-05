S-Bahn-Anbindung Bergedorf – Rot-Grün will 5-Minuten-Takt ausweiten

Der Öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) soll noch attraktiver werden. Neben dem geplanten massiven Ausbau von U- und S-Bahn setzen die Regierungsfraktionen von SPD und Grünen auch auf kurzfristig umsetzbare Taktverdichtungen bei bestehenden Linien. Mit einem Antrag für die kommende Sitzung der Bürgerschaft wird deshalb eine Ausweitung des Fünf-Minuten-Taktes zwischen Bergedorf über den Hauptbahnhof nach Altona um jeweils eine Stunde morgens und abends gefordert.

Dazu Ole Thorben Buschhüter, Verkehrsexperte der SPD-Bürgerschaftsfraktion: „Neben dem massiven Ausbau des ÖPNV mit neuen Strecken und vielen neuen Haltestellen wollen wir auch auf den bestehenden Linien das Angebot der Schnellbahnen kurzfristig ausweiten. Nachdem wir am vergangenen Mittwoch in der Bürgerschaft beschlossen haben, dass die Harburger S-Bahn künftig häufiger fahren soll, kümmern wir uns nun um die Strecke nach Bergedorf. Zum Fahrplanwechsel im Dezember 2018 soll die S-Bahn zwischen Bergedorf und der Innenstadt in den Hauptverkehrszeiten länger als bisher im 5-Minuten-Takt verkehren. Ende des Jahres werden außerdem 60 neue S-Bahn-Fahrzeuge der Baureihe 490 an den Start gehen – sie ersetzen 52 Altfahrzeuge der Baureihe 472 aus den 1970er und 1980er Jahren. Von den neuen Zügen wird vor allem die Bergedorfer S-Bahn profitieren, denn sie werden insbesondere auf der Linie S21 eingesetzt. Mit den zusätzlichen Fahrzeugen wird es außerdem möglich sein, dass alle Fahrten der Linie S2 mit sechs statt derzeit teilweise nur drei Wagen verkehren. Die Verbindung nach Bergedorf wird damit komfortabler und auch leistungsstärker. Damit tragen wir auch den im Bezirk geplanten neuen Wohnquartieren Rechnung – denn eine wachsende Stadt braucht eine mitwachsende Infrastruktur.“

Dazu Martin Bill, verkehrspolitischer Sprecher der Grünen Bürgerschaftsfraktion: „Wir investieren massiv in den Ausbau des ÖPNV und arbeiten an immer besseren Taktverdichtungen. Maßnahmen wie der Bau der U5, der Bau der S4 nach Bad Oldesloe und die Verlängerung der S21 nach Kaltenkirchen sind langfristige Projekte. Uns ist es aber wichtig, heute schon spürbare Verbesserungen zu erzielen. Deshalb haben wir umfangreiche Maßnahmen für eine bessere Anbindung Harburgs in der letzten Bürgerschaftssitzung beschlossen und bringen nun weitere wichtige Maßnahmen zur besseren Anbindung Bergedorfs auf den Weg. Mit den ab Dezember 2018 in Einsatz kommenden Neufahrzeugen im S-Bahnnetz erhöht sich die Verfügbarkeit an Fahrzeugen. So können dann alle Fahrten der Linie S2 mit sechs statt derzeit teilweise nur drei Wagen verkehren. Neben dieser Erhöhung der Kapazität wollen wir auch eine Ausweitung des Fünf-Minuten-Taktes erreichen. In einem ersten Schritt soll die Betriebszeit der S2 morgens und abends um jeweils eine Stunde verlängert werden. Die S2 sichert als Verstärkerlinie zur S21 den Fünf-Minuten-Takt zwischen Bergedorf über den Hauptbahnhof nach Altona.“