Rückblick: Tag der älteren Menschen 5. Oktober 2016

Bei schönem Herbstwetter trafen sich auf Einladung des Hamburger Landesseniorenbeirats und der DGB-Senioren am 30. September rund 220 Vertreter/innen der älteren Generation Hamburgs sowie weitere Interessierte zu einer Festveranstaltung im Bachsaal der Michaeliskirche. Anlass war der jährlich wiederkehrende, von der UN ausgerufene „Internationale Tag der älteren Menschen“ am 1. Oktober.

Mit künstlerisch dargebotenen Melodien stimmte Frau Birte Jessel die eintreffenden Besucherinnen und Besucher mit ihrem Saxophon musikalisch ein. Danach begrüßten Frau Schmidt-Tiedemann als LSB-Vorsitzende, Johannes Müllner als Sprecher der DGB-Senioren und Hauptpastor Röder die Anwesenden. Frau Senatorin Cornelia-Prüfer Storcks umriss in ihrer engagierten Rede die positive seniorenpolitische Entwicklung in Hamburg, lobte das ehrenamtliche Engagement und betonte die konstruktiven Auswirkungen und Erfolge des Hamburger Seniorenmitwirkungsgesetzes, das die DGB-Senioren 2012 initiiert hatten. Als Übergang zum Festvortrag beeindruckte der türkische Frauenchor unter Leitung von Nur Denmiz Kaplan mit türkischen und deutschen Liedern die Gäste.

Franz Müntefering sprach zum Thema „Älter werden in dieser Zeit“. Mit erstaunlichem Schwung ging der 76-jährige jetzige Vorsitzende der Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen (BAGSO) und bekannte frühere Politiker auf die Lebensleistungen und die positiven gesundheitlichen Veränderungen der älteren Menschen ein, die in immer höherem Alter aktiv am gesellschaftlichen Leben teilnehmen und mitgestalten wollen. Er schilderte die vielfältigen Aufgaben der BAGSO. Auch die im Alter auftretenden Probleme wurden nicht unterschlagen, wie Altersarmut und Vereinsamung. In der anschließenden Diskussionsrunde kam auch die aktuelle Rentenpolitik zur Sprache. Einige Teilnehmer/innen schilderten persönliche Probleme, die Franz Müntefering aufgriff und die Hilfe der BAGSO anbot.

Die Veranstaltung war sehr gut gestaltet, inhaltsreich und verlief in freundlicher Atmosphäre. Den Abschluss bildeten Gespräche bei Musik und einem reichhaltigen Buffet.

