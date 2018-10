Psychosoziale Gesundheit stärken

Eine Woche mit Aktionen und Veranstaltungen als Zeichen gegen Vorurteile und Stigmatisierungen psychischer Erkrankungen: Im Anschluss an den internationalen Tag der Seelischen Gesundheit am 10. Oktober findet in Hamburg vom 10. bis 20. Oktober 2018 die Aktionswoche der Seelischen Gesundheit mit verschiedenen Veranstaltungen in den Bezirken Altona, Eimsbüttel und Hamburg-Nord statt.

Ziel ist es, auf die Belange von psychisch erkrankten Menschen aufmerksam zu machen und Berührungsängste abzubauen. Zusätzlich wird über Möglichkeiten der Förderung des seelischen Wohlbefindens, über Prävention und die Therapie psychischer Erkrankungen informiert.

„Nach wie vor gibt es viele Vorbehalte und Ängste im Umgang mit psychisch erkrankten Menschen. Mit der Aktionswoche wollen wir über psychische Erkrankungen informieren und Betroffenen, Angehörigen und Interessierten die vielen Hilfs- und Therapieangebote in Hamburg bekannt machen“, so Gesundheitssenatorin Cornelia Prüfer-Storcks.

Aufgrund der hohen Relevanz seelischer Erkrankungen für eine stressbedrohte Gesellschaft hat es sich Hamburg für die nächsten drei Jahre zum gesundheitlichen Ziel gemacht, die psychosoziale Gesundheit in jedem Lebensalter zu stärken. Das wurde gemäß der Landesrahmenvereinbarung zur Umsetzung des Präventionsgesetzes im letzten Jahr beschlossen.

Seit 1992 finden weltweit rund um den Welttag zur Seelischen Gesundheit viele Aktivitäten statt, um die Öffentlichkeit über psychosoziale Erkrankungen aufzuklären. Die Veranstaltungen sollen dazu beitragen, Vorurteile und Unsicherheiten im Umgang mit psychisch erkrankten Menschen abzubauen und die zahlreichen Hilfs- und Unterstützungsangeboten bekannt zu machen.

Im Bezirk Hamburg-Nord findet am Mittwoch (10.10.) von 10 bis 18 Uhr als Auftakt der Aktionswoche für das Fachpublikum im Kulturhof Dulsberg, Alter Teichweg 200, 22049 Hamburg die diesjährige Gesundheitskonferenz zum Thema „Wohlbefinden finden – Lebensqualität in Hamburg-Nord fördern“ statt. Am Montag (15.10.) veranstaltet die Gesundheits- und Pflegekonferenz in Eimsbüttel einen Tag zur seelischen Gesundheit mit dem Motto „Singen Swingen Schwingen“. Betroffene und Interessierte können kostenlos an Dialogforen mit Expertinnen und Experten teilnehmen, sich bei Rundgängen durch die Angebote führen lassen und sich in Qi Gong ausprobieren. Von 15 bis 19 Uhr gibt es das bunte Programm im Hamburg-Haus, Doormannsweg 12, 20259 Hamburg. Zum Abschluss der Aktionswoche haben Interessierte am Mittwoch (17.10.) in Altona im EKZ Mercado, Ottenser Hauptstraße 10, 22765 Hamburg die Möglichkeit, sich von 10 bis 20 Uhr an Infoständen, bei Vorträgen, Plakatausstellungen oder im Gespräch mit Expertinnen und Experten zu informieren.

Das Veranstaltungsprogramm mit allen Aktionen in den Bezirken steht unter

www.hamburg.de/gesundheit zur Verfügung.