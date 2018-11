Politisch Verfolgte berichten von ihrem Schicksal in ihrem Heimatland

Präsidentin Carola Veit lädt zur Veranstaltungsreihe „Tage des Exils“ ins Rathaus ein. Die Veranstaltung findet statt am Freitag, 2. November 2018, 10 bis 11.30 Uhr, im Kaisersaal des Rathauses, Rathausmarkt 1, 20095 Hamburg.

Hakan Mertcan und seine Frau Jona Dule mussten die Türkei Hals über Kopf verlassen, weil der Assistenz-Professor der Rechtswissenschaften einen Friedensappell an Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan unterschrieben hatte. Schutz vor der drohenden Haftstrafe fand das Ehepaar in Hamburg. Auf der Podiumsveranstaltung „Zurück auf null“ sprechen die beiden über die Lage in der Türkei, über Meinungsfreiheit, Grundrechte und das Leben im Exil. Die Präsidentin der Hamburgischen Bürgerschaft Carola Veit hat gemeinsam mit der Hamburger Stiftung für politisch Verfolgte Schülerinnen und Schüler im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Tage des Exils“ zu diesem Gespräch eingeladen. Vertreterinnen und Vertreter der Medien sind herzlich eingeladen.

Präsidentin Veit wird die Veranstaltung mit einem Grußwort eröffnen. Die Moderation übernimmt der Journalist und Autor Johannes von Dohnanyi.

Seit 1986 gewährt die Hamburger Stiftung für politisch Verfolgte jedes Jahr fünf Menschen, die in ihrer Heimat wegen ihres Engagements für Demokratie, Freiheit und Menschenrechte verfolgt, gefoltert oder sogar mit dem Tod bedroht wurden, einen sicheren Aufenthalt.

Das Stiftungsstipendium gewährt den Gästen darüber hinaus die Möglichkeit, ihre politische, künstlerische oder journalistische Arbeit fortzusetzen und ein internationales Netzwerk

aufzubauen.

Ziel ist es, dass die Stiftungsgäste nach ihrer Rückkehr in die Heimat mit ihren in Hamburg gesammelten Erfahrungen beim Aufbau einer funktionierenden und wehrhaften Zivilgesellschaft helfen. Bis heute hat die Stiftung 240 politisch Verfolgte und ihre Familien gerettet und vorübergehend in Hamburg beherbergt.

Die Veranstaltungsreihe „Tage des Exils“ wurde initiiert von der Herbert und Elsbeth Weichmann-Stiftung und findet in Zusammenarbeit mit der Körber-Stiftung statt. Noch bis zum 16. November geht es bei insgesamt 60 Veranstaltungen um Fragen, wie etwa Flucht und Exil die Vergangenheit und Gegenwart unserer Gesellschaft prägen. Weitere Informationen im Internet: www.tagedesexils.de.

