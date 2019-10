Ohly GmbH kündigt Manteltarifvertrag – Konfrontationskurs mit der NGG

Der Hefehersteller Ohly in Hamburg-Wandsbek kündigt den Manteltarifvertrag und fordert u.a. Kürzungen beim Weihnachtsgeld und bei Nacht-, Sonn- und Feiertagszuschlägen. Zuvor hatte die

Gewerkschaft NGG den Entgelttarifvertrag gekündigt. Die erste Verhandlung ist am 14.10.2019.

Eine normale Entgelttarifrunde zwischen dem Wandsbeker Hefehersteller Ohly und der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) droht zu eskalieren noch bevor die erste Verhandlung stattgefunden hat. Nachdem die NGG im Juli turnusmäßig den Entgelttarifvertrag gekündigt hatte, kündigt der Arbeitgeber im September völlig unerwartet den Manteltarifvertrag und fordert Einschnitte bei der Belegschaft. „Das ist eine Kampfansage vom Arbeitgeber“, sagt Marcel Mansouri, Gewerkschaftssekretär bei der NGG Region Hamburg-Elmshorn. Bei einer

Flugblattverteilung zum Schichtwechsel äußerten viele Beschäftigte vor dem Werkstor ihren Unmut über den Arbeitgeber.

In der letzten Tarifrunde war die Wirtschaftslage im Unternehmen angespannt. Die Gewerkschaft übte sich daher in Lohnzurückhaltung: 2017 gab es eine Nullrunde und für 2018 betrug die Entgelterhöhung nur 2%. „Der letzte Abschluss hat unsere Leute inflationsbereinigt 1,7% gekostet“,

sagt Mansouri. Zuletzt hat sich die Wirtschaftslage bei Ohly deutlich gebessert: die Gewinne konnten im Geschäftsjahr 2017/18 gegenüber dem Vorjahr vervierfacht werden. Die Gewerkschaft fordert in der aktuellen Tarifrunde ein Plus von 6,5%. Dass der Arbeitgeber trotz der Gewinnsteigerungen weitere Kürzungen fordert, sei inakzeptabel. „Die Beschäftigten fordern nur ihren fairen Anteil an den steigenden Gewinnen, die sie mit erwirtschaftet haben. Wenn der Arbeitgeber weiter Tarifdumping

betreiben will, riskiert er eine Eskalation der Tarifrunde“, kündigt Mansouri an. Am 14. Oktober findet in Wandsbek die erste Tarifverhandlung statt.

Die Ohly GmbH ist ein Tochterunternehmen des britischen Lebensmittelkonzerns Associated British Foods.