Zusätzliche Mittel für Museumshafen Oevelgönne

Im Museumshafen Oevelgönne soll neben der Sanierung der Hafenbarkasse Altona sowie des Feuerschiffes Elbe 3 auch ein neues Informationszentrum entstehen. Das Vorhaben findet die Unterstützung der Regierungsfraktionen von SPD und Grünen: Im Rahmen der heutigen Bürgerschaftssitzung bringt Rot-Grün einen Antrag ein, mit dem die Projekte mit bis zu 920.000 Euro aus dem Sanierungsfonds Hamburg 2020 gefördert werden sollen.

Weitere Mittel in Höhe von 1,15 Millionen Euro stellt der Bund bereit. Die Eigenbeteiligung des Museumshafens liegt bei 230.000 Euro.

Dazu Isabella Vértes-Schütter, kulturpolitische Sprecherin der SPD-Bürgerschaftsfraktion: „Ich danke allen Unterstützern im Museumshafen Oevelgönne für das im besten Sinne hanseatische Engagement für unser kulturelles Erbe. Der Hafen und die Schifffahrt prägen Hamburg seit Jahrhunderten. Das neue Informations- und Besucherzentrum im Museumshafen Oevelgönne wird Hamburgs maritime Geschichte künftig noch besser erlebbar machen und kulturelle Bildung mit der Hamburger Stadtgeschichte verbinden. Mit Mitteln aus dem Sanierungsfonds wollen wir zwei Schiffsoldtimer auch für zukünftige Generationen erhalten. Für die beiden schwimmenden Denkmäler heißt es dann hoffentlich bald wieder: ‚Herzlich Willkommen an Bord‘.“



Dazu Dorothee Martin, tourismuspolitische Sprecherin der SPD-Bürgerschaftsfraktion: „Die Sicherung unseres maritimen Erbes ist für mich eine Herzensangelegenheit. Die Tradition zu erhalten und einem breiten Publikum zugänglich zu machen, ermöglichen die Mittel aus dem Sanierungsfonds, die wir gern beisteuern. Der erneuerte Museumshafen Oevelgönne wird nicht nur die Hamburgerinnen und Hamburger, sondern auch die Touristinnen und Touristen begeistern. Das Feuerschiff ELBE 3 und die Hafenbarkasse ALTONA sind Zeugen bewegter Geschichte. Mein ausdrücklicher Dank gilt auch unseren Bundestagsabgeordneten Johannes Kahrs und Matthias Bartke, die in Berlin unermüdlich für dieses großartige Projekt geworben haben.“



Dazu René Gögge, kulturpolitischer Sprecher der Grünen Bürgerschaftsfraktion: „Wenn man sich mit der Geschichte unserer Stadt beschäftigt, kommt man am Hafen und an der Schifffahrt nicht vorbei. Das maritime Erbe in Form von historischen Schiffen macht Vergangenheit begreifbar und spürbar. Durch die Einrichtung eines Informationszentrums wird der ohnehin großartige Museumshafen auf ein neues Level der Professionalität gehoben und kann Einheimische wie Besucherinnen und Besucher künftig noch besser für unsere norddeutsche Schiffstradition begeistern. Ich freue mich, dass wir an dieser Stelle erneut ehrenamtliches Engagement mit städtischen Geldern unterstützen können.“

Dazu Heino Schlichting, Vorsitzender des Museumshafen Oevelgönne e.V.: „Wir sind sehr glücklich, dass wir der Realisierung unserer großen Projekte mit diesem Bürgerschaftsbeschluss deutlich näher kommen werden. Für die ehrenamtlichen Vereinsmitglieder ist diese große Mittelzuwendung eine öffentliche Anerkennung, ihrer jahrelangen Verdienste um die maritime Geschichte unserer Stadt und Verpflichtung, Ansporn und Verantwortung – alles zugleich.“