Neuer Glanz für’s Thalia-Theater

Das Thalia-Theater feiert im November seinen 175. Geburtstag. Die Regierungsfraktionen von SPD und Grünen unterstützen die anlässlich des Jubiläums geplanten, denkmalgerechten Sanierungsmaßnahmen im Haus. Einen entsprechenden Antrag hat Rot-Grün in die Hamburger Bürgerschaft eingebracht. In der kommenden Sommerpause soll das Vorderhaus mit seinen für die Öffentlichkeit zugänglichen Bereichen erneuert werden. Die Sanierungskosten in Höhe von 1,2 Millionen Euro sollen von der Bürgerschaft mit insgesamt 400.000 Euro aus dem Sanierungsfonds „Hamburg 2020“ unterstützt werden.

Dazu Isabella Vértes-Schütter, kulturpolitische Sprecherin der SPD-Bürgerschaftsfraktion: „Das Thalia Theater wird im Herbst seinen 175. Geburtstag feiern. Zum Jubiläum soll das Theater nun in seinem alten Glanz erstrahlen. Deshalb unterstützen wir das umfangreiche Sanierungsprojekt. Es freut mich besonders, dass die Erneuerung sich am historischen Vorbild orientiert – die Sanierung ist auch denkmalpflegerisch von besonderer Bedeutung. Wir danken der Reemtsma-Stiftung und der Körber-Stiftung für ihr großzügiges Engagement.“

Dazu René Gögge, kulturpolitischer Sprecher der Grünen Bürgerschaftsfraktion: „Das Thalia-Theater wird am 9. November stolze 175 Jahre alt. Zum Geburtstag dieser verdienstreichen und wichtigen Kulturstätte kann es von der Stadt nicht nur gute Worte und einen feuchten Händedruck geben. Wir unterstützen das Vorhaben, den Originalzustand des Hauses nach den Plänen des berühmten Architekten Kallmorgen wieder herzustellen. Dabei ist dies nicht nur ein Geburtstagsgeschenk ans Haus, sondern es kommt auch ganz direkt dem Kulturerlebnis der Besucherinnen und Besucher zugute.“