Neuer Bau für Sozialpädagogen-Schule 25. November 2016 |

Moderne Unterrichtsräume für 1.250 Schülerinnen und Schüler der Staatlichen Fachschule für Sozialpädagogik Wagnerstraße

Der Ersatzneubau der Staatlichen Fachschule für Sozialpädagogik Wagnerstraße – Fröbelseminar (FSP 1) wurde feierlich durch Senator Ties Rabe eingeweiht. Rund 1.250 zukünftige Erzieherinnen und Erzieher, Sozialpädagogische Assistentinnen und Assistenten sowie Schülerinnen und Schüler der Berufsoberschule und der Ausbildungsvorbereitung für Migranten sowie rund 100 Lehrkräfte erhalten in Barmbek moderne Unterrichtsräume. Der 24 Mio. Euro teure Bau bietet damit neuen Raum für die stark nachgefragte Erzieherausbildung. Mit Sanierung des historischen Schumacherbaus der benachbarten Beruflichen Schule Uferstraße (W 2) am gemeinsamen schulischen Campus wurden insgesamt rund 42 Mio. Euro investiert.

Senator Ties Rabe gratulierte: „An der FSP 1 leisten Sie einen wichtigen Beitrag für unsere Stadt, indem Sie Fachkräfte für unsere Krippen, Kitas, Ganztagsschulen und Jugendeinrichtungen ausbilden und qualifizieren. Damit tragen Sie dazu bei, allen Kindern und Jugendlichen entsprechend ihrer individuellen Kompetenzen, Potenziale und Bedürfnisse die Teilhabe an Bildung zu ermöglichen. Sie alle haben das Wohl der Kinder und Jugendlichen unserer Stadt im Blick!“

Am Standort Wagnerstraße / Uferstraße in Barmbek ist mit zwei benachbarten Schulen – der Fachschule für Sozialpädagogik Wagnerstraße – Fröbelseminar (FSP 1) und der Beruflichen Schule Uferstraße (W 2) – ein Campus entstanden, der mehrere historische Gebäude stimmig mit dem jetzt eingeweihten Schulneubau verbindet sowie Schulgarten, Schulgewächshäuser und eine sanierte Sporthalle umfasst. Auch das Kita-Gebäude der FSP 1 für die Erzieherausbildung wurde umfangreich saniert.

Rund um das Atrium bietet der neue 5-geschossige Baukörper auf ca. 9.000 qm großzügige Lernfeldräume plus Differenzierungsräume und Schülerarbeitsplätze für modernste Lehr- und Lernmethoden, für Coaching oder Schüler-Teamarbeit. Eine Schülerlounge lädt zum selbsttätigen Lernen ein. Es entstanden Räume für kreatives Gestalten, Holzwerkstatt, Metallbearbeitung, Keramik, Bewegung und Musik. Die neue Pausenmehrzweckhalle mit einer Produktionsküche steht beiden berufsbildenden Schulen auf dem Campus zur Verfügung. Auch die Schülerinnen und Schüler der benachbarten Gewerbeschule Holz.Farbe.Textil (G 6) werden von der Kantine profitieren können.

Für die Lehrkräfte gibt es Lehrerarbeitsplätze, so dass es möglich ist, die Arbeit vollständig oder auch teilweise an die Schule zu verlegen. Das unterstützt die Zusammenarbeit in Teams und dient damit letztendlich der gemeinsamen Weiterentwicklung der Unterrichtsqualität.

Das Architekturbüro Renner Hainke Wirth Architekten aus Hamburg gewann den im März 2010 ausgelobten hochbaulichen Ideenwettbewerb mit fünf Teilnehmern, der als Grundlage der weiteren Bearbeitung heranzuziehen gewesen ist. Die Ausführungsplanung und Umsetzung erfolgte durch die beiden Architekturbüros Spengler & Wiescholek und GKK Architekten.

Der Neubau ist eines der Bauvorhaben im Rahmen einer Öffentlich-Privaten Partnerschaft (ÖPP), die die Freie und Hansestadt Hamburg 2012 mit der HEOS Berufsschulen Hamburg GmbH abgeschlossen hat, um an besonders sanierungsbedürftigen Schulstandorten mit einem Bauvolumen von rund 300 Mio. Euro Schulneubauten, Erweiterungsbauten, Umbauten und Sanierungen zu realisieren.

Die Staatliche Fachschule für Sozialpädagogik Wagnerstraße – Fröbelseminar – ist eine berufsbildende Schule im Berufsfeld Sozialpädagogik. Neben vollqualifizierenden Bildungsgängen (staatlich anerkannte Erzieherin/ Erzieher und sozialpädagogische Assistentin/ sozialpädagogischer Assistent, Berufsoberschule Gesundheit und Soziales) bietet die FSP 1 berufsbegleitende Fort- und Weiterbildungen für sozialpädagogische Fachkräfte an. Im Rahmen der Erzieherausbildung führt die FSP 1 Projekte durch, die viermonatige Auslandspraktika ermöglichen sowie die Möglichkeit, bereits während der Ausbildung die zertifizierte heilpädagogische Zusatzqualifikation zu erwerben. Ab dem Schuljahr 2016/17 wird an der FSP 1 ebenfalls eine staatliche Fachschule für die Heilerziehungspflege eingerichtet werden.

Kommentare