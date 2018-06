Neue Namen für 22 Verkehrsflächen

Parkanlage am Grindelberg erinnert künftig an die Hamburger Volksschauspielerin Christa Siems (1916-1990)

Der Hamburger Senat hat die Benennung von insgesamt 22 Verkehrsflächen beschlossen. Fünf Flächen werden neu benannt, zwölf erweitert und fünf umbenannt. Die gewählten Namen gehen auf drei Männer, vier Frauen und 15 sonstige Motive zurück. Weitere Infos erhält der Amtliche Anzeiger unter https://www.luewu.de/anzeiger/docs/2458.pdf.

Die Parkanlage am Grindelberg heißt ab sofort Christa-Siems-Park und erinnert an die beliebte Hamburger Volksschauspielerin, die von 1946 bis 1981 Ensemble-Mitglied im St. Pauli Theater war und daneben in zahlreichen Spiel- und Fernsehfilmen sowie Serien mitwirkte. Einem breiten Publikum war sie als Oma Kluge aus der Sesamstraße bekannt. Nach ihr benannt wird die bisherige von der Hallerstraße nach Norden verlaufende Parkanlage Grindelberg.

In Eimsbüttel wird der Gustav-Falke-Sportplatz in Walter-Wächter-Platz umbenannt. Walter Wächter (1913-1983) war ein jüdischer Fußballer und Leichtathlet aus Eimsbüttel, der als Verfolgter des Nationalsozialismus 1938 nach Schweden emigrierte und dort später als Hochschuldozent und Professor tätig war. Der Platz liegt zwischen Schlankreye und Gustav-Falke-Straße.

Teilweise neu benannt werden auch die Verkehrsflächen rund um das derzeit modernisierte Congress Centrum Hamburg (CCH). So heißt der neue Platz südlich des CCH künftig Congressplatz. Die bisherige Teilfläche der Marseiller Straße, die unter der Dag-Hammarskjöld-Brücke hindurchführt, gehört jetzt zum Dag-Hammarskjöld-Platz. Der von der St. Petersburger Straße in nordöstliche Richtung verlaufende Teil der Marseiller Straße, der am neuen Congressplatz endet, heißt künftig Marseiller Promenade.

Im Stadtteil Lokstedt erinnert zudem der vom Wehmerweg nördlich der Alten Kollau nach Westen abzweigende und in einer Kehre endende Alma-Ohlmann-Weg an Alma Ohlmann (1909-2005), die ab 1976 verschiedene Gymnastikgruppen in Lokstedt, Niendorf und Schnelsen und ab 1996 auch den Seniorenkreis dieser Stadtteile leitete. 2003 wurde sie mit der „Medaille für treue Arbeit im Dienste des Volkes“ ausgezeichnet.

Im Stadtteil Eidelstedt führt künftig die Oliver-Lißy-Straße vom Hörgensweg in südöstliche beziehungsweise südwestliche Richtung und gegenüber der Einmündung Rebenacker wieder in den Hörgensweg. Benannt ist die Erschließungsstraße nach dem früheren Leiter des Hauses der Jugend Eidelstedt „Acker pool Co.“ Oliver Lißy (1962-2016), einem zentralen Gestalter der Jugendarbeit im Stadtteil.

Weitere Flächen im Überblick

Neubenennungen:

Bezirk Eimsbüttel, Stadtteile Eimsbüttel und Stellingen

Stephanusgarten:

Benannt nach der ehemaligen St. Stephanuskirche. Die Grünfläche führt von der Lutterothstraße in nördliche Richtung zum Eidelstedter Weg.

Stadtteil Schnelsen

Am Dänenstein:

Dieser Name bezeichnet die Verkehrsfläche, die sich auf Höhe des Roman-Zeller-Platzes an die Holsteiner Chaussee anfügt und dann über die Bahntrasse in südwestliche Richtung führt, sowie einen im nördlichen Teil der Straße gelegenen Fußweg. „Am Dänenstein“ verweist auf den südlich hiervon liegenden, denkmalgeschützten dänischen Meilenstein von 1832.

Umbenennungen:

Bezirk Hamburg-Mitte, Stadtteil HafenCity

Stockmeyerstraße:

Diesen Namen erhalten die Flächen, die südlich der Ericusbrücke in südliche Richtung zur Koreastraße beziehungsweise von der Koreastraße in nordöstliche Richtung zur Stockmeyerstraße verlaufen sowie eine nördlich des Lohseparks gelegene Fläche. Sie gehörten allesamt bislang zum Lohseplatz.

Erweitert werden folgende Flächen:

Bezirk Eimsbüttel:

Stadtteil Lokstedt

Kollaustraße und Vizelinstraße

Stadtteil Niendorf

Graf-Anton-Weg und Sachsenweg

Stadtteil Schnelsen

Flagentwiet

Stadtteil Eidelstedt

Kapitelbuschweg und Mergenthalerweg

Stadtteil Stellingen

Basselweg und Spannskamp

Bezirk Wandsbek / Stadtteil Rahlstedt

Doberaner Weg

Bezirk Bergedorf / Stadtteil Neuallermöhe

Sophie-Schoop-Weg

Bezirk Harburg / Stadtteil Hausbruch

Emmi-Ruben-Weg