Neue Allianz in Schleswig-Holstein

Mit Beginn des Jahres 2017 hat in Schleswig-Holstein die „Allianz für Weltoffenheit, Solidarität, Demokratie und Rechtsstaat“ ihre Arbeit aufgenommen. Kirchen und Religionsgemeinschaften, Gewerkschaften, Sozialverbände, Landessportverband, Kinderschutzbund und Landesfrauenrat wollen sich gemeinsam für ein weltoffenes Land und gegen Hass und Gewalt einsetzen.

Die Allianz war 2016 als bundesweiter Zusammenschluss ins Leben gerufen worden – die Partner machen sich gemeinsam stark für Solidarität, Demokratie und Rechtsstaat sowie gegen Intoleranz, Menschenfeindlichkeit und Gewalt. Ab sofort gibt es einen starken Arm der Allianz auch im Norden.

Schleswig-Holstein zeichnet sich seit jeher durch seine Weltoffenheit aus. Das Land zwischen den Meeren ist geprägt von seiner Lage am Wasser, die Häfen des Nordens sind Drehscheibe in alle Welt. Das Land ist auch geprägt durch Zuwanderung und das Zusammenleben Menschen unterschiedlicher Herkunft, Religion und Kultur.

Als Teil Deutschlands und der Europäischen Union als Werte- und Wirtschaftsgemeinschaft ist Schleswig-Holstein den universellen Menschenrechten verpflichtet. Der im Grundgesetz verankerte Schutz der Menschenwürde gilt für alle Menschen, gleich ob sie seit Generationen hier leben, zugewandert oder als Geflüchtete nach Schleswig-Holstein gekommen sind.

Die Bürgerinnen und Bürger Schleswig-Holsteins stehen mit einer überwältigenden Mehrheit zu diesen Grundpfeilern unserer freiheitlichen Gesellschaft. Sie sagen Nein zu Intoleranz, Menschenfeindlichkeit und Gewalt in Schleswig-Holstein. Sie sagen Ja zu einem friedlichen Miteinander unterschiedlicher Menschen, Ja zu einer streitbaren parlamentarischen Demokratie und Ja zu einem freiheitlichen Rechtsstaat.

Mit großer Sorge erfüllt uns die Tatsache, dass rechtspopulistische und rechtsextreme Gruppierungen das Thema Flucht und Migration derzeit dazu nutzen, Feindseligkeit zu schüren und unsere freiheitlich-demokratische Ordnung in Frage zu stellen. Jeder Form von Hass, Rassismus, Beleidigung oder Gewalt treten wir mit Entschiedenheit entgegen. Gleichzeitig laden wir alle ein zu einem ernsthaften und sachlichen Dialog darüber, wie den derzeitigen Herausforderungen bestmöglich zu begegnen ist.

Die Unantastbarkeit der Menschenwürde, Weltoffenheit, Toleranz, Respekt und das Prinzip der Rechtsstaatlichkeit bilden den demokratischen Kitt, der unsere pluralistische Gesellschaft trotz aller Unterschiede zusammenhält. Die rechtsstaatlichen, sozialen und humanitären Errungenschaften unserer Gesellschaft dürfen wir nicht aufgeben. Die Würde des Menschen zu schützen, ist unser Ziel.

Wir haben dabei alle Gruppen der Gesellschaft im Blick und treten für eine solidarische und nachhaltige Politik ein, die allen in Deutschland lebenden Menschen eine gerechte Teilhabe eröffnet. Unsere Gesellschaft darf nicht gespalten werden.

Wir wollen allen Bürgerinnen und Bürgern in Schleswig-Holstein die Möglichkeit geben, ein Zeichen zu setzen. Die Allianz für Weltoffenheit will motivieren, sich deutlich zu einem weltoffenen, solidarischen, demokratischen und rechtsstaatlichen Schleswig-Holstein zu bekennen.

Die Erstunterzeichner des Allianzaufrufes sind:

Wolfgang Baasch

Landesvorsitzender, Arbeiterwohlfahrt, Landesverband Schleswig-Holstein

Günter Ernst-Basten

Geschäftsführender Vorstand, Paritätischer Wohlfahrtsverband Schleswig-Holstein e.V.

Dr. Stefan Heße

Erzbischof von Hamburg

Anke Homann

Vorsitzende, LandesFrauenRat Schleswig-Holstein e.V.

Irene Johns

Landesvorsitzende, Deutscher Kinderschutzbund e.V. (DKSB) Landesverband Schleswig-Holstein

Gothart Magaard

Bischof im Sprengel Schleswig und Holstein, Nordkirche

Fatih Mutlu

Vorsitzender, SCHURA – Islamische Religionsgemeinschaft Schleswig-Holstein e.V.

Uwe Polkaehn

Vorsitzender, Deutscher Gewerkschaftsbund Bezirk Nord (DGB Nord)

Wolfgang Schneider

Landesvorsitzender, SoVD – Sozialverband Deutschland e.V

Hans-Jakob Tiessen

Präsident, Landessportverband Schleswig-Holstein e.V.

Wir wollen allen Bürgerinnen und Bürgern in Schleswig-Holstein die Möglichkeit geben, ein Zeichen zu setzen. Dazu wird es in den Städten und Kommunen zu örtlichen Aktionen kommen, um den Willen der Mehrheit zu dokumentieren, dass unser Land sich weltoffen und solidarisch, rechtsstaatlich, respektvoll und gewaltfrei weiterentwickeln soll. Auch in aktuellen Debatten wird sich die Allianz zu Wort melden und mit Blick auf die Landtagswahl für ihre positiven Werte eintreten.

Die Allianzpartner werden bei vielen Gelegenheiten „Flagge zeigen“. Visualisiert wird dies in einer Fotokampagne, an der sich Verbände, Einrichtungen und Einzelpersonen beteiligen können. Zur Auswahl stehen folgende Motive und Slogans:

• Allianz für Weltoffenheit Schleswig-Holstein

• Die Würde des Menschen ist unantastbar

• Unsere Alternative heißt Weltoffenheit und Solidarität

Die Fotos der Teilnehmenden können dann auf der Homepage der Allianz eingestellt und in sozialen Netzwerken geteilt werden.