Melanie Leonhard: Kitas in Bebauungsplänen einplanen

Hamburgs Sozialsenatorin Melanie Leonhard: „Ich setze mich dafür ein, dass Kitas in Bebauungspläne eingeplant werden, damit man sie nicht aus ihren Räumen herausklagen kann.“ Ein Fall wie bei der Kita Marienkäfer dürfe sich nicht wiederholen

Nach langem Rechtsstreit musste die Hamburger Kita Marienkäfer im Jahr 2008 ihren alten Standort an der Straße Nöpps wegen Lärmbelästigung verlassen. Der Bau der neuen Bleibe am Zikadenweg in Wandsbek gestaltete sich durch Klagen von Nachbarn von Beginn an schwierig. Bevor die 55 Kinder einziehen konnten, musste eine 60 Meter lange Lärmschutzwand errichtet werden.

Hamburgs SPD-Chefin und Familiensenatorin Melanie Leonhard räumt ein, dass sich der Fall der Kita Marienkäfer heute immer noch wiederholen könnte. Sie versucht auf Bundesebene mit einer Initiative beim Bauordnungswesen dies zu verhindern, ist dort aber noch nicht am Ziel. Im Polit-Talk „Eine Stadt, ein Thema, ein Interview. 5 Minuten Klartext“ auf HAMBURG ZWEI sagte sie: „Für uns ist ganz wichtig, dass wir hier in Hamburg an jeder Stelle darauf hinwirken, dass wenn Bebauungspläne gemacht werden, von vornherein Kitas mit eingeplant werden, damit hinterher kein Ärger passiert.“ Sendetermin ist am heutigen Freitag ab 19.03 Uhr nach den Nachrichten auf UKW 95.0, über DAB+ und im Online-Stream.

Leonhard im Gespräch mit Programm-Manager Markus Steen: „Im Elementarbereich sind wir an der Spitze, was den Betreuungsschlüssel, also die Relation Erzieher / Kind angeht. Im Krippenbereich waren wir immer im Mittelbereich. Dazu haben wir uns gemeinsam mit einer Volksinitiative vorgenommen, die Situation zu verbessern. Der nächste Schritt tritt am nächsten Ersten in Kraft. Das sind ungefähr pro Jahr mehr als 500 zusätzliche Erzieher/innen in den Kitas. (…) Bis heute ist es so, dass wenn zum Beispiel ein Bebauungsplan ein reines Wohngebiet vorsieht, dass Kitas da nicht dazu gehören. Und gerade in großen Städten macht das die räumlichen Möglichkeiten für Kitas immer enger. Das ist nicht gut. (…) Wir sind dazu bundesweit aktiv, da gibt und gab es auch bereits Bundesratsinitiativen zu dem Thema. (…)“

