Hamburgs Wirtschaftssenator Frank Horch erklärt dazu:

„Die Übernahme von Blohm+Voss durch Lürssen ist eine große Chance für den maritimen Standort Hamburg. Damit wird der Werftbetrieb auf ein solides Fundament für die Zukunft gestellt. Es ermöglicht Blohm+Voss, neue Kunden zu gewinnen und dadurch dauerhaft Beschäftigung am Standort Hamburg zu sichern. Mir war und ist es immer ein ganz besonderes Anliegen, Blohm+Voss am Standort Hamburg zu sichern. Das geht nur mit einem verlässlichen, strategischen Partner, der über eine solche Expertise verfügt, wie die Lürssen-Werft. Gerade für einen international bedeutenden Hafenstandort ist es wichtig, das maritime Know-How zu erhalten. Blohm+Voss ist nicht nur eine Traditionswerft, sondern ein wesentlicher Baustein für den Schiffbau in ganz Deutschland. Ich habe jede Gelegenheit genutzt, mich für diese Lösung und vor allem für eine Fortführung der Werft einzusetzen. Durch den Verkauf an Lürssen haben Blohm+Voss und der Schiffbau in Hamburg wieder eine Perspektive für die Zukunft.“

Kommentare