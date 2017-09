Lernportal für Analphabeten

Die Hamburger Volkshochschule (VHS) bietet ein Lernportal an, das akustisch unterstützt und wichtige Informationen rund um die Bundestagswahl vermittelt.

Der Weltalphabetisierungstag am 8. September soll daran erinnern, dass weltweit rund 860 Millionen Erwachsene nicht richtig lesen und schreiben können. Auch Deutschland ist mit etwa sieben Millionen funktionalen Analphabeten betroffen – davon rund 200.000 allein in Hamburg. Sie sind laut Bundesverband für Alphabetisierung nicht in der Lage, „am gesellschaftlichen Leben in angemessener Form teilzuhaben“.

Seit über 30 Jahren bietet die Hamburger Volkshochschule in ihrem Grundbildungsbereich „Lesen und Schreiben von Anfang an“ Kurse für Menschen mit Deutsch als Muttersprache in kleinen Gruppen, ein- bis zweimal pro Woche, für geringes Entgelt oder auch kostenfrei für sozial Bedürftige.

Aber Grundbildung ist viel mehr als Lesen, Schreiben und Rechnen. Daher gibt es an der Hamburger Volkshochschule nun auch besonders konzipierte Grund-Kurse für den Umgang mit dem Computer oder mit Geld, zu den Themen Englisch, Singen, Zeichnen und Gesundheit. Ergänzt wird das VHS-Grundbildungsangebot um Lerncafés in verschiedenen Hamburger Stadtteilen.

Auch viele Flüchtlinge sind dem Grunde nach Analphabeten. Für sie bietet die Hamburger Volkshochschule „Deutsch als Fremdsprache für Analphabeten“. In den Kursen unterrichten erfahrene Kursleitende, die den Unterricht stets an das jeweilige persönliche Lerntempo anpassen. Eine persönliche Beratung vorab ist auf jeden Fall erforderlich.

Speziell zur anstehenden Bundestagswahl am 24. September bietet das Lernportal

www.Ich-will-wählen-gehen.de – akustisch unterstützt – wichtige Informationen rund um den Wahlvorgang und die Bedeutung der Wahlbeteiligung. Es ist seit kurzem online und richtet sich an Menschen, die Schwierigkeiten mit Lesen und Schreiben haben.