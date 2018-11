Klima-Tipps für den Alltag in Buchformat

Jetzt zum Mitnehmen für alle: Der klimafreundlichen Hamburg-Guide ist in einer aktualisierten Neuauflage erschienen. Mit vielen Tipps für ein klimabewusstes Leben in Hamburg, Tricks für zu Hause und unterwegs.

Dieser etwas andere Hamburg-Guide führt zu bekannten und weniger bekannten Orten unserer Stadt, an denen Klimaschutz konkret erlebbar ist und enthält praktische Tipps für den Klimaschutz in allen Lebenslagen – vom ökologischen Lebensmittel-Einkauf, über Fair Fashion, Büchertausch-Börsen, Repair-Cafés bis hin zu Ausflugs-Tipps am Wochenende und Energiesparen in den eigenen vier Wänden.

Neben den vielen Infos für ein klimafreundliches Leben in Hamburg enthält das kleine Büchlein auch zahlreiche Gutscheine, mit denen man beim Bio-Bäcker, bei der Car-Sharing-Anmeldung oder beim Wechsel zum Ökostrom-Anbieter sparen kann.

Der klimafreundliche Hamburg-Guide liegt in allen Kundenzentren der Bezirksämter sowie im Foyer der Umweltbehörde in Wilhelmsburg aus.

Über #moinzukunft

#moinzukunft ist die Plattform für mehr Klimaschutz im Alltag. Klimaschutz einfach gemacht mit praktischen Tipps & Tricks und vielen spannenden Veranstaltungen in Hamburg. Jetzt klicken und herausfinden, wie einfach Klimaschutz sein kann: www.moinzukunft.hamburg