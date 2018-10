Kfz-Tarifrunde: Die zweite Stufe der Tariferhöhung kommt

Im Rahmen der Kfz-Tarifrunde setzte die IG Metall eine Tariferhöhung in zwei Stufen durch. Die erste Stufe der Tariferhöhung trat bereits zum 1. August 2017 in Kraft. Jetzt kommt der zweite Teil: Ab dem 1. Dezember gibt es weitere 2,9 Prozent mehr Geld.

Für die Auszubildenden setzte die IG Metall außerdem eine Erhöhung der Vergütungen durch. Die Erhöhung ist abhängig vom Tarifgebiet und je nach Lehrjahr unterschiedlich. In Hamburg hat es in zwei Stufen je nach Lehrjahr zwischen 85 bis 110 Euro, in Schleswig-Holstein je nach Lehrjahr zwischen 85 bis 102 Euro und in Mecklenburg-Vorpommern insgesamt 60 Euro mehr Geld gegeben.

Für die Beschäftigten in Mecklenburg-Vorpommern steigt zudem der Urlaubsanspruch ab dem 1. Januar 2019 von 29 auf 30 Tage. Außerdem werden Auszubildende nach erfolgreich bestandener Prüfung für zwölf Monate übernommen.

Im Tarifgebiet Hamburg und Schleswig-Holstein läuft der Lohn- und Gehaltstarifvertrag bis zum 31. Mai 2019 und der Ausbildungstarifvertrag bis zum 31. Juli 2019. Im Tarifgebiet Mecklenburg-Vorpommern laufen der Lohn- und Gehaltstarifvertrag sowie der Ausbildungstarifvertrag bis zum 31. Mai 2019.