Jahresbilanz Radverkehr in Hamburg

Der Ausbau der Radverkehrsinfrastruktur in Hamburg nimmt weiter Fahrt auf. Nachdem 2015 rund 33 Kilometer an Radstrecken neu gebaut wurden, waren es 2016 insgesamt etwa 45 Kilometer. Dies entspricht einem Anstieg um 36 Prozent. Und auch das Fahrradverleihsystem StadtRAD meldet weiter Rekordzahlen: 2016 gab es erstmals über 3 Millionen Ausleihvorgänge. Zudem hat das StadtRAD im vergangenen Jahr knapp 70.000 Neukundinnen und -kunden gewonnen.

Dazu Lars Pochnicht, Radverkehrsexperte der SPD-Fraktion: „Wir halten Wort und bringen die Fahrradstrecken in Hamburg weiter Stück für Stück in Ordnung. Bei den 45 Kilometern neuer Strecken wurden neben modernen Rad- und Schutzstreifen auf der Straße im vergangenen Jahr allein über 20 Kilometer Radwege und gemeinsame Geh- und Radwege ausgebaut oder instandgesetzt. Gerade an den Hauptverkehrsstraßen mit viel LKW-Verkehr fühlen sich Radfahrer auf eigenen Wegen oftmals sicherer. Daher ist es gut und richtig, dass hier jeweils individuelle Lösungen gefunden und weiterhin auch klassische Radwege auf Vordermann gebracht werden. Und wir fördern weiter mit Nachdruck den Mobilitätsmix in Hamburg. Der aktuelle ADFC-Fahrradklimatest hat gezeigt, dass neben dem Erfolgsmodell StadtRAD gerade auch die Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs für Radfahrende in Hamburg besonders attraktiv ist. Diese sinnvolle Verknüpfung zweier Verkehrsträger wird nicht nur durch die kostenlose Fahrradmitnahme unterstützt. Über 30 Millionen Euro investieren wir für neue, komfortable Bike-and-Ride-Anlagen an den Schnellbahn-Haltestellen. 830 neue Plätze konnten bereits in Ohlstedt, Othmarschen, Poppenbüttel und an der Saarlandstraße realisiert werden. 2017 entstehen an 17 Schnellbahn-Haltestellen über 2.000 weitere Bike-and-Ride-Plätze. Für die Zukunft gilt mehr denn je: Neben Auto, Bus und Bahn spielt der Radverkehr eine zentrale Rolle. Deshalb fördern wir hier in Hamburg einen Mobilitätsmix, der die unterschiedlichen Verkehrsträger mit ihren jeweiligen Stärken nachhaltig und zukunftsfähig miteinander vernetzt. Unser Projekt ‚Fahrradstadt Hamburg‘ ist dabei ein ganz wichtiger Baustein.“

Dazu Anjes Tjarks, Vorsitzender der Grünen Bürgerschaftsfraktion: „Wir haben schon jetzt die Zielmarke von 50 Kilometern neuer Radstrecken im Jahr nahezu erreicht, obwohl wir erst im Sommer des vergangenen Jahres das Bündnis für den Radverkehr geschlossen haben. Das zeigt: Wir sind auf einem sehr guten Weg Hamburg zur Fahrradstadt zu entwickeln. Die Radverkehrsführung auf Radfahrstreifen setzt sich dabei immer mehr durch. Erfreulich ist, dass trotz deutlich mehr neuer Radverkehrsanlagen die Kosten im Vergleich zum Vorjahr reduziert wurden. Und auch StadtRAD schreibt seine Erfolgsgeschichte weiter. Über 400.000 Hamburgerinnen und Hamburger nutzen das Fahrradverleihsystem. Mit über 3 Millionen Ausleihvorgängen haben sie im vergangenen Jahr einen neuen Rekord aufgestellt. Das alles zeigt: Hamburg wird Fahrradstadt und die Hamburgerinnen und Hamburger nutzen immer mehr das Fahrrad als bevorzugtes Verkehrsmittel. Diesen Trend werden wir weiter unterstützen. Dabei ist uns der aktuelle Klimatest des ADFC Ansporn und Bestätigung zugleich. Er bestätigt uns, weil Hamburg unter Deutschlands Millionenstädten als einzige eine aufsteigende Tendenz hat und hier hinter München, aber vor Berlin und Köln auf Platz 2 liegt. Aber auch unsere aktuellen Anstrengungen sind von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Umfrage explizit gelobt wurden. Der Test ist zugleich Ansporn, weil er gezeigt hat, dass wir noch nicht da sind, wo wir als Fahrradstadt hin wollen. Das nehmen wir als klaren Auftrag mit, hier weiter Tempo zu machen.“

Zum Hintergrund:

Der rot-grüne Senat hat sich zum Ziel gesetzt, Hamburg zur Fahrradstadt zu entwickeln. Bis 2020 sollen die 14 Velorouten mit einer Gesamtlänge von 280 Kilometern komplett fertiggestellt werden. Zielvorgabe ist dabei, dass jährlich 50 Kilometer Radverkehrsanlagen neu gebaut werden. Mit dem am 23. Juni 2016 unterzeichneten Bündnis für den Radverkehr wurde die organisatorische und materielle Grundlage dafür geschaffen. Im Jahr 2016 wurden insgesamt 44.705 Meter Radverkehrsanlagen gebaut, 2015 waren es noch 32.745. Auch die Erfolgsgeschichte des Fahrradverleihsystems StadtRAD fand 2016 ihre Fortsetzung: 69.083 Neukunden konnten gewonnen werden, es gab über 3 Millionen Ausleihvorgänge. Insgesamt sind über 400.000 Hamburgerinnen und Hamburger Kunden bei StadtRAD. Die meisten Leihvorgänge gibt es an der StadtRAD-Station Allende-Platz/Grindelhof im Uni-Viertel. Dort gab es im vergangenen Jahr 52.273 Ausleihvorgänge.