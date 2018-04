Gewerkschaft der Polizei fordert: Das „Material“ Mensch schützen – Die GdP Hamburg fordert weiterhin eine Verkürzung der Wochenarbeitszeit – wie in Schleswig-Holstein -, regelmäßige Kuren und die Erhöhung der DUZ-Zulage auf 5,- Euro. Nicht nur Investitionen in die Verstärkung der Polizei sind notwendig, sondern ebenso wertschätzende und gesunderhaltende Investitionen in die Menschen, die sich seit Jahren für die Innere Sicherheit engagieren.