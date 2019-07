Impulse: IG Metall lädt zur dual Studierendenkonferenz

Workshops, Netzwerkevents und vieles mehr – auf der Impulse-Konferenz stehen die Themen der dual Studierenden im Zentrum. Ganz egal ob zu Rhetorik, Studienmotivation, Innovationskonzepte, Digitalisierung – die IG Metall bietet die Plattform für individuelle Netzwerke, Karriere und Zukunftsimpulse. Mach mit.

om 6. bis zum 8. Dezember 2018 findet im IG Metall Bildungszentrum Berlin die zweite Dual-Studierendenkonferenz „IMPULSE“ statt. Unter diesem Motto ist die Konferenz Ort für Gespräche und Workshops zu Studium und Karriere. Begleitet wird sie von einem spannenden Rahmenprogramm.



Einen kompletten Überblick über das Programm der IMPULSE-Konferenz gibt dieser Flyer, den es hier zum Herunterladen gibt.



IMPULSE: IG Metall Dual-Studierendenkonferenz



Freitag, 6. Dezember bis Sonntag, 8. Dezember 2019

Anreise: am 6. Dezember ab 16 Uhr

Beginn: Freitag, 6. Dezember, 18.30 Uhr

Ende: Sonntag, 8. Dezember, um 13.00 Uhr



Veranstaltungsort

IG Metall Bildungszentrum Berlin, Am Pichelssee 30, 13595 Berlin



Auszug aus dem Workshop-Programm:



Engagiert – Erschöpft – Ausgebrannt? Muss das sein?

Psychische Belastungen als Folge der Organisation der Arbeit verstehen und ihnen vorbeugen



Personalführung?!

Die Organisation von Führung im Rahmen der indirekten Steuerung



„Sie studieren Wirtschaftsethik? Da werden sie sich entscheiden müssen!“

Wirtschaftsethische (Dis-)Kurse heute: vor dem Anspruch einer menschengerechten Moral



Bedingungsloses Grundeinkommen

Die falsche Antwort auf die richtigen Fragen?



Arbeitskampf

Unsere Rechte als dual Studierende im Arbeitskampf



Wirtschaftspolitik und das Sterben im Mittelmeer

Ein analytischer Blick auf Flucht und Migration



Vom Gedanken in den Mund

Wie man von der Idee einer Rede zum wirkmächtigen gesprochenen Wort kommt. Bitte sprechen Sie jetzt!



Die komplette Veranstaltung ist für IG Metall Mitglieder kostenfrei: An-/Abreise, Unterbringung im Hotel, Verpflegung, Workshops und Abendprogramm. Informationen zur Übernahme der Reisekosten gibt es im Konferenz-Flyer. Die Übernachtung erfolgt im Bildungszentrum Berlin.



Details zur Anmeldung gibt es im Flyer, der unten auf dieser Seite zum Download bereitsteht.



:: Impulse, IG Metall dual Studierendenkonferenz: Download des Flyers (PDF | 1446 KiB)