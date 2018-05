IG Metall Region Hamburg spendet 1.500 Euro an Hospiz-Gruppe Stade

Größte Beschäftigtenbefragung Deutschlands unterstützt guten Zweck: Die Hospiz-Gruppe Stade ist eine von 13 sozialen Organisationen, die von der IG Metall Region Hamburg unterstützt werden. Das Geld kommt durch die starke Beteiligung der Kolleginnen und Kollegen an der Beschäftigtenbefragung zusammen.

Die IG Metall Region Hamburg spendet im Rahmen der bundesweiten Beschäftigtenbefragung „Politik für alle – sicher, gerecht und selbstbestimmt“ 1.500 Euro an die Hospiz-Gruppe Stade. „Mit dem Geld unterstützen wir das Engagement für schwerkranke Menschen und ihre Angehörigen“, sagt Ina Morgenroth, Erste Bevollmächtigte der IG Metall Region Hamburg.

Die Spende war nur möglich durch die starke Beteiligung der Kolleginnen und Kollegen von Airbus in Stade an der Beschäftigtenbefragung. Für jeden ausgefüllten Fragebogen spendet die IG Metall einen Euro für ein soziales Projekt in der Region. Bei Airbus kamen so 1.500 Euro zusammen, mit denen die Gewerkschafter die Hospiz-Gruppe Stade unterstützen wollen. Alle Projekte wurden von Mitgliedern der IG Metall Region Hamburg vorgeschlagen und ausgesucht. Insgesamt spendet die Gewerkschaft 20.000 Euro an 13 soziale Organisationen.

Folgende Organisationen werden in ihrer Arbeit durch eine Spende unterstützt:

• BilleKidz e.V.

• Der Mitternachtsbus – unterwegs für Obdachlose

• Dunkelziffer e.V.

• Familienhafen e.V.

• Förderverein der Jugendfeuerwehr Sülldorf-Iserbrook e.V.

• Fördergemeinschaft Kinderkrebs-Zentrum Hamburg e.V.

• Hamburg Leuchtfeuer

• Hospiz-Gruppe Stade e.V.

• KIKU Kinderkulturhaus Lohbrügge

• Ojala e.V.

• Pestalozzi-Stiftung Hamburg

• Stiftung Kinder-Hospiz Sternenbrücke

• Stiftung Mittagskinder

„Gerade in schwierigen Zeiten zu helfen und füreinander da zu sein, ist auch eine Maxime der IG Metall. Deshalb unterstützen wir mit unserer Spende das Engagement der Hospiz-Gruppe Stade“, so Ina Morgenroth.