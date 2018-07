IG Metall fordert 6,5 Prozent mehr

Die Tarifforderung für das Metallhandwerk in Hamburg liegt auf dem Tisch: 6,5 Prozent mehr soll es bei den Entgelten sein – bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Für die Auszubildenden muss es eine überproportionale Anhebung der Ausbildungsvergütungen geben. Zusätzlich fordert die IG Metall angesichts längerer Lebensarbeitszeiten einen zusätzlichen Arbeitgeberzuschuss in die Rentenkasse, zum Ausgleich von Rentenabschlägen.

Die anhaltend stabile Konjunktur und die guten wirtschaftlichen Daten müssen sich bei den Einkommen der Beschäftigten wiederfinden. Das ist die einhellige Meinung der IG Metall Tarifkommission. Deshalb geht die IG Metall mit klaren Forderungen in die anstehenden Tarifverhandlungen. Neben einer Erhöhung der Entgelte um 6,5 Prozent muss es auch eine überproportionale Erhöhung der Ausbildungsvergütungen geben.

Die wirtschaftliche Entwicklung gibt das her: Seit 2014 geht es mit der Konjunktur stetig und stabil aufwärts. Das wird sich auch in diesem Jahr fortsetzen. Die hervorragende gesamtwirtschaftliche Lage spiegelt sich auch im Metallhandwerk wieder: Nahezu die Hälfte der Betriebe hatte gegenüber dem Vorjahr mehr Aufträge in der Tasche. Es hätten sogar mehr sein können, wäre da nicht der Fachkräftemangel. Jede dritte Stelle konnte nicht besetzt werden, klagt der Bundesverband Metall. Unsere Antwort ist klar: Qualifizierte, gut und fair bezahlte Fachkräfte und Auszubildende machen das Metall-Handwerk attraktiv.

Gute Argumente für unsere Tarifforderungen:

Die Konjunktur brummt

Alle Wirtschaftsinstitute sagen für 2018 ein Wachstum zwischen 2,2 und 2,6 Prozent voraus.

Beste Aussichten im Metallhandwerk

Die Branche ist gut aufgestellt. Der Bundesverband Metall meldet, dass der Auftragsbestand 2018 nochmals gegenüber 2017 steigt.

Arbeit muss attraktiv sein

Bereits 2017 konnten die Unternehmen etwa jede dritte Stelle nicht besetzen. Gut bezahlte Arbeit würde die Branche attraktiver machen.

Nichts fällt vom Himmel. Nur eine starke IG Metall kann gute Tarifabschlüsse durchsetzen. Deshalb jetzt Mitglied werden.