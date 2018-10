IG Metall fordert 5 Prozent mehr für Textile Dienste

5 Prozent mehr Geld und die Fortführung der Altersteilzeit. So lautet die Forderung der IG Metall für die Textilen Dienste – zu denen unter anderem große Wäscherein gehören. Die Tarifverhandlungen starten bereits am Donnerstag. Ab 1. November sind Warnstreiks möglich.

Die IG Metall fordert eine Erhöhung der Löhne, Gehälter und Ausbildungsvergütungen um 5 Prozent für die 14 000 Beschäftigten in den Textilen Diensten. Das hat der Vorstand der IG Metall am Dienstag beschlossen – und folgte damit der Empfehlung der gewählten Tarifkommissionen. Außerdem soll der bereits bestehende Altersteilzeit-Tarifvertrag weitergeführt und weiterentwickelt werden. Im Osten will die IG Metall eine weitere Angleichung an den Westen erreichen.

Am Donnerstag starten bereits die Tarifverhandlungen mit den Arbeitgebern. Die Laufzeit der bisherigen Tarifverträge endet am 31. Oktober. Dann endet die sogenannte Friedenspflicht und Warnstreiks sind zulässig.

Die Tarifkommissionen für die Textilen Dienste, die überwiegend aus Vertretern aus den Betrieben bestehen, hatten ihre Forderungsempfehlungen in den Wochen zuvor beschossen. Sie entsenden nun Vertreter in die zentrale Verhandlungskommission, die in den nächsten Wochen die bundesweiten Verhandlungen führen wird.