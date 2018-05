Vertrauensleute und Mitglieder in den Tarifkommissionen sind wichtige Multiplikatoren in der Tarifarbeit. Kein anderer ist so nah am Geschehen wie diese Kolleginnen und Kollegen. Sie diskutieren mit den Beschäftigten im Unternehmen und nehmen die Stimmungen vor, während und nach einer Tarifverhandlung auf. Um ihnen das richtige Handwerkszeug mitzugeben, bietet der IG-BCE-Landesbezirk Nord einen aus zwei Wochenendseminaren bestehenden „Tarifführerschein“ an.