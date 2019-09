„Herzlich willkommen, Nachwuchskräfte!“

EVG macht bundesweite Aktionen zum Ausbildungsstart

Die EVG wünscht allen neuen Auszubildenden viel Erfolg, einen guten Einstieg in die Berufsausbildung, aber auch viel Spaß in diesen interessanten Jobs. Unsere Gewerkschaft steht immer an Eurer Seite und hilft bei Fragen, Sorgen und Problemen weiter.

In Euren Ausbildungsbetrieben sind Urlaub, geregelte Ausbildungszeiten, eine faire Ausbildungsvergütung und vieles mehr bereits selbstverständlich. Aber all diese Vorteile sind nicht vom Himmel gefallen, sondern von uns, der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft, erkämpft und in Tarifverträgen festgeschrieben worden.

Damit wir auch in Zukunft eine starke Gemeinschaft sind, brauchen wir Deine Hilfe. Werde jetzt Mitglied und unterstütze uns dabei, auch weiterhin für gute Arbeitsbedingungen und faire Löhne zu kämpfen.

Die EVG steht für Gemeinschaft, Solidarität und Zusammenhalt. Deshalb sind wir der Partner der jungen Menschen im Bahnbereich. Unsere Jugendvertreter und Vertreterinnen, Betriebsrätinnen und Betriebsräte, Betriebsgruppen und Ansprechpartner/innen vor Ort sind immer für Euch da. Werde auch Du ein Teil unserer EVG!

Am vielen Orten in Deutschland haben sich die EVG-Kolleginnen und -Kollegen etwas Besonderes einfallen lassen, um die neuen Eisenbahnerinnen und Eisenbahner zu begrüßen.