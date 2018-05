ver.di: Hebammenberuf stärken

Anlässlich des Hebammentags am Samstag, den 5. Mai fordert die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) eine grundlegende Veränderung und Verbesserung der Geburtshilfe in Hamburg. Dafür müssten unter Leitung der Behörde alle Beteiligte zusammenarbeiten: Hebammen, Eltern, Kliniken, niedergelassene Gynäkolog_innen und Krankenkassen. Ziel müsse es unter anderem sein, das den Gebärenden mehr Hebammen zur Verfügung stehen, um einen besseren Betreuungsschlüssel zu gewährleisten – unter der Geburt genauso wie in der Vorsorge und im Wochenbett. Grundlegend dafür sei eine angemessene Bezahlung der angestellten und freiberuflichen Hebammen.

„Hebammen leisten einen enorm wichtigen Beitrag, um auf die Bedürfnisse der Gebärenden einzugehen, ihnen Sicherheit und Selbstvertrauen zu geben und ihnen in der Schwangerschaft, bei der Geburt und im Wochenbett die bestmöglichste Betreuung zukommen zu lassen. Aufgrund der schlechten Arbeitsbedingungen geben aber immer mehr Hebammen ihren Beruf auf. So findet in Hamburg z.B. jede zweite Frau keine Hebamme zur Wochenbettbetreuung. Das kann und darf nicht sein“, sagt Sandra Goldschmidt von ver.di Hamburg.

Weitere Forderungen:

– möglichst eine 1:1-Betreuung der Gebärenden

– mehr freiberufliche Hebammen für eine echte Wahlfreiheit der Frauen den Geburtsort betreffend

– eine umfassendere Betreuung des gesamten Prozesses von Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett durch Hebammen

– eine bessere Hebammen-Ausbildung

– mehr abwartende Geburtshilfe statt interventionsreiche Geburtsmedizin

Der Hebammentag am 5. Mai findet in diesem Jahr unter dem Motto „Hebammenarbeit

– wegweisend für die Versorgung von Mutter und Kind“ statt. Der Deutsche Hebammenverband e.V. (DHV) stellt an diesem Tag seine Auffassung zu einer guten Geburtshilfe in den Mittelpunkt.

Hinweis:

Die Bundeselterninitiative Mother Hood e.V. zeigt am Samstag, 5. Mai um 13 Uhr den Dokumentarfilm „Die sichere Geburt“ im Abaton Kino, Allendeplatz 3. Im Anschluss an den Film gibt es eine Podiumsdiskussion. Daran nehmen teil: Elke Huster-Nowack (Gesundheitsbehörde), Gabriele Langer-Grandt (freiberufliche Hausgeburtshebamme), Gabi Wolff (angestellte Hebamme aus dem UKE), Mascha Grieschat (MotherHood e.V. Hamburg) und Carola Hauck (Regisseurin des Films).