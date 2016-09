Hamburgs Beschäftigung wächst stärker 27. September 2016 |

Der Mix aus wirtschaftlichem Potenzial und hoher Lebensqualität macht aus Hamburg eine der dynamischsten Wirtschaftsregionen Europas. Die Hamburger Wirtschaft hat im ersten Halbjahr viele neue Arbeitsplätze geschaffen. Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten nahm im ersten Halbjahr gegenüber Vorjahr um 2,5% und damit stärker als im Bundesgebiet zu.

Nach den durch Sondereffekten geprägten Vorjahreshalbjahr (Hamburg 2,0 zu 1,4% im Bund) verzeichnete Hamburg mit 1,8% eine weiterhin kräftige Steigerung. Die konjunkturelle Grundtendenz ist aufwärts gerichtet.

Wirtschaftssenator Frank Horch freut sich insbesondere über die Zahl der Beschäftigten: „Hamburg als Metropole ist für viele Menschen ein Magnet, Menschen kommen, weil sie sich Perspektiven und Chancen versprechen. Arbeit ist hierbei ein zentraler und entscheidender Faktor für das Gelingen. Denn auch Fachkräfte, Facharbeiter und hoch qualifizierte Experten suchen für ihr Lebensumfeld und ihre Zukunft urbanen Zentren auf. Hamburg hat hier vieles zu bieten, die hohe Lebensqualität und die vielfältigen Bildungsmöglichkeiten sind hier zu nennen.“

Positiv entwickelten sich in Hamburg vor allem die konsumorientierten Sparten. Der preisbereinigte Umsatz stieg im Einzelhandel um 2,7% (Bund 1,3%) und im Gastgewerbe um 4,4% (Bund 2,2%). Die Zahl der Übernachtungen nahm um 5,5% zu.

Von den Investitionen am Standort profitierten insbesondere der gewerbliche Bau (geleistete Arbeitsstunden in Hamburger Betrieben 4,2%, Bund 0,9%) und das handwerkliche Ausbaugewerbe (nominaler Umsatz der Hamburger Betriebe 8,8%, Bund 2,8%). Die Hamburger Makler berichten von stark gestiegenen Transaktionskosten (gewerbliche Investitionen in Büros, Handels- und Logistikobjekten).

