Hamburger Schülerzeitung beste Schülerzeitung Deutschlands

Die Hamburger Schülerzeitung „Mümmel-Express“ der Ganztagsgrundschule Mümmelmannsberg ist Deutschlands beste Schülerzeitung in der Kategorie Grundschulen. Die Redaktion des „Mümmel-Express“ setzte sich am 22. und 23. Februar im Finale des Schülerzeitungswettbewerbs der Länder 2018 in Potsdam gegen 53 Grundschul-Redaktionen aus ganz Deutschland durch.

Die Jury bestehend aus Schülerinnen und Schülern, Pädagogen und Journalisten bescheinigt dem „Mümmel-Express“ eine „beeindruckend hohe Qualität“. Die Jury beeindruckt außerdem besonders die Vielfalt der Themen, das bunte Layout und die jugendgerechte Ansprache. Der „Mümmel-Express“ verwies die Redaktionen vom „Schülerboten“ (Grundschule Lehre, Niedersachsen) und die Onlinezeitung „Schuelerexpress Online“ (Grundschule Nienstedt, Niedersachsen) auf die weiteren Plätze. Erst eine Woche vorher hatte die Hamburger Schülerzeitung bereits auf Landesebene in Hamburg den ersten Preis geholt.

Zum insgesamt fünfzehnten Mal wählte die Jury des Schülerzeitungswettbewerbs der Länder aus rund 1.900 Einsendungen die Besten der Besten Blattmacher aus. Preise werden in den Kategorien Grundschulen, Hauptschulen, Realschulen, Gymnasien, Berufliche Schulen sowie Sonder- und Förderschulen vergeben. Die Preisverleihung findet im Frühsommer im Bundesrat in Berlin statt. Übereichen wird die Preise der amtierende Bundesratspräsident, Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller.

Der Schülerzeitungswettbewerb der Länder findet alljährlich zunächst in jedem einzelnen Bundesland statt. Die besten Redaktionen auf Landesebene werden dann für die Bundesebene nominiert. Die Bundesebene wird abwechselnd von den Bundesländern ausgerichtet. Seit 2014 hatte Brandenburg den Vorsitz. Ab dem nächsten Jahr wird die Medienstadt Hamburg für die Organisation des Wettbewerbs auf Bundesebene zuständig sein.