Hamburg macht Parken einfach

Die nervenaufreibende Parkplatzsuche gehört in Hamburg bald der Vergangenheit an. Die Deutsche Telekom und die Freie und Hansestadt Hamburg vernetzen große Teile des innerstädtischen Parkraums, damit Autofahrer schneller und komfortabler an ihr Ziel kommen.

Eine entsprechende Kooperationsvereinbarung wurde bereits unterzeichnet. Vorgesehen ist, in den nächsten drei Jahren 11.000 Parkplätze in Hamburg zu vernetzen, darunter Parkhäuser, Stellplätze im öffentlichen Raum und Park-and-Ride-Anlagen. Über eine Smartphone-App können sich Autofahrer dann in Echtzeit über freie Stellflächen informieren. Auch das Buchen und Bezahlen des Parkplatzes wird erleichtert.^

Mit dem digitalen Parkservice will die Stadt Hamburg ihre Vorreiterrolle als Smart City stärken und ihre Ambitionen um die Ausrichtung des ITS-Weltkongresses im Jahr 2021 unterstreichen. Für die T-Systems, der Geschäftskundensparte der Telekom, beginnt in Hamburg der Aufbau eines deutschlandweiten Marktplatzes für kommunale Parkplätze.

„Jeder Autofahrer wünscht sich, einfach und ohne Stress einen Parkplatz zu finden. Wir bieten eine App fürs komfortable Parken: Parkplatz finden, buchen, bezahlen, fertig“, unterstreicht Reinhard Clemens, Telekom-Vorstandsmitglied und Vorstandsvorsitzender T-Systems.

Damit die App freie Parkplätze in der Innenstadt anzeigt, werden unter Federführung des Landesbetriebs Verkehr (LBV) die ersten hundert Parkplätze im Hamburger Osten rund um den Wandsbeker Markt mit Sensoren ausgestattet. „Das reduziert Fahrten in überlastete Zielgebiete und die Verkehrssicherheit wird erhöht“, sagt Dr. Jörg Oltrogge, Geschäftsführer des LBV, auf der Computermesse CeBIT in Hannover.