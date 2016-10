Hamburg kreativ in Texas 13. Oktober 2016 |

Kulturbehörde und Hamburg Kreativ Gesellschaft bringen lokale Unternehmen zur „South by Southwest“ (SXSW), der größten Kreativmesse der Welt, nach Austin in Texas

Die Kulturbehörde und die Hamburg Kreativ Gesellschaft unterstützen Unternehmen, die im Frühjahr 2017 zur Kreativmesse „South by Southwest“ (SXSW) im texanischen Austin fahren wollen. Die Messe hat jährlich rund 70.000 Fachbesucher aus den Bereichen Film, Musik und Digitalwirtschaft und ist damit die weltweite größte ihrer Art. Bei diesem international wichtigen Branchentreff für die Kreativwirtschaft präsentiert Hamburg sich als Wirtschaftsstandort und bietet den Mitreisenden eine Plattform für die Darstellung ihrer Unternehmen.

Hamburger Kreativunternehmen und selbstständige Kreativschaffende, die vom 10. bis 19. März 2017 an der SXSW teilnehmen möchten, können sich daneben bei der Hamburg Kreativ Gesellschaft um eine Förderung bewerben. Bis zu 2.000 Euro für Flug- und Übernachtungskosten stellen die Hamburg Kreativ Gesellschaft und die Kulturbehörde dafür pro Unternehmen bereit. Die Bewerbungsphase läuft bis zum 7. November 2016. Die Bewerbungsunterlagen und weitere Informationen sind online auf www.kreativgesellschaft.org verfügbar.

Im mittlerweile neunten Jahr präsentieren sich die Hansestadt Hamburg und ihre Kreativunternehmen im Rahmen der SXSW. Finanziert durch die Freie und Hansestadt Hamburg und maßgeblich organisiert von der Interessengemeinschaft Hamburger Musikwirtschaft und dem Reeperbahn Festival finden Networking Events, Unternehmens- und Produktpräsentationen, Vernetzungsveranstaltungen und Music Showcases statt. Im Rahmen der Hamburg-Präsenz erhalten zahlreiche Hamburger Unternehmen die Möglichkeit, sich an den Veranstaltungen zu beteiligen, sich mit eigenen Ideen einzubringen oder eigene Events durchzuführen. Weitere Informationen dazu gibt es unter www.hamburg-business.com.

Dr. Carsten Brosda, Staatsrat für Kultur, Medien und Digitales: „In einer globalisierten Welt ist es für viele Kreativunternehmen essentiell, international Präsenz zeigen und Kontakte knüpfen zu können. Die SXSW in Austin ist dafür der ideale Rahmen. Damit auch kleinere Unternehmen diese Möglichkeit haben, unterstützen wir sie dabei. Das nützt sowohl diesen Unternehmen als auch dem Kreativstandort Hamburg, denn so zeigen wir international die Vielfalt der Hamburger Kreativwirtschaft.“

Egbert Rühl, Geschäftsführer der Hamburg Kreativ Gesellschaft: „Die Teilnahme an dieser bedeutenden internationalen Messe der Kreativwirtschaft bietet vielen Hamburger Unternehmen die Möglichkeit, wertvolle Kontakte zu knüpfen und sich über die Grenzen hinaus zu vernetzen. In den Sessions und Vorträgen, vor allem aber am Rande dieser zahlreichen Veranstaltungen, wird oft der Grundstein für eine internationale Expansion unserer Hamburger Unternehmen gelegt.“

