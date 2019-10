Hamburg investiert in altersgerechte Quartiere

Hamburg ist mit einem Altersdurchschnitt von 42,1 Jahren das jüngste Bundesland. Aber auch bei uns wird die Zahl der Seniorinnen und Senioren in den kommenden Jahren deutlich steigen. Deshalb ist es wichtig, die generationengerechte Quartiersentwicklung fortzusetzen und mit gezielten Investitionen in Wohn-, Teilhabe- und Beratungsmöglichkeiten Schwerpunkte in der Seniorenpolitik zu setzen.

Dazu erklärt Senatorin Cornelia Prüfer-Storcks: „Politik für Ältere wird im Quartier spürbar. Deshalb haben wir uns auf den Weg gemacht, die Quartiere altersgerecht weiter zu entwickeln. Auch in Zukunft investieren wir in alternative Wohnformen und Servicewohnen. Wir heben die Mittel für die Seniorentreffs deutlich an und wir weiten den erfolgreichen Hamburger Hausbesuch für Senioren aus, damit Hamburg ein guter Platz zum Leben und alt werden bleibt.“

Hamburgs Seniorenpolitik ist auf die generationengerechte Entwicklung der Quartiere ausgerichtet. Befragungen haben ergeben: Die meisten älteren Hamburgerinnen und Hamburger haben den Wunsch, auch im höheren Lebensalter in ihrer eigenen Wohnung zu bleiben und möglichst lange in ihrem vertrauten Umfeld zu leben. Der Senat hat sich die quartiersbezogene Weiterentwicklung der Angebote für Ältere mit dem Demografiekonzept 2030 zur Aufgabe gemacht. Heute finden ältere Hamburgerinnen und Hamburger eine Vielzahl von Angeboten, die das Leben im Alter im eigenen Wohnumfeld verbessern: