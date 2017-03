Hamburg goes Texas

Hansestadt mit großer Delegation auf der SXSW vertreten – Der Wirtschafts- und Kreativstandort mit umfassendem Programm auf der größten Kreativmesse der Welt

Der Wirtschafts- und Kreativstandort Hamburg wird in diesem Jahr von einer starken Delegation auf der größten Kreativmesse der Welt, der South by Southwest (SXSW), in Austin, Texas, vertreten. Die Hansestadt bietet ihren Unternehmen anlässlich der SXSW vom 10. bis 19. März zum neunten Mal in Folge eine Plattform und ein umfangreiches Programm mit Wirtschaftsvertretern, Musikern und Partnerstädten.

Kultursenator Dr. Carsten Brosda: „Die SXSW bietet für Unternehmen und Kreative einzigartige Möglichkeiten, ihre Produkte und Ideen international vorzustellen und sich mit anderen zu vernetzen. Das ist in einer globalisierten Welt für viele Kreativunternehmen essentiell. Mit unseren Partnern vor Ort werden wir eine Menge inspirierender Ideen zeigen und können damit Hamburg als Kreativ- und Medienstandort präsentieren.“

Wenn am 10. März im Convention Center in der texanischen Kreativ- und Tech-Metropole Austin die SXSW eröffnet wird, startet ein Event der Superlative. Die weltweit bedeutendste Messe der Kreativwirtschaft und Musikindustrie beeindruckt mit internationalen Top-Gästen aus Politik, Wirtschaft und Kultur sowie einem hochkarätigen Programm. Redner der vergangenen Jahre waren unter anderen Barack Obama, Nicolas Cage, Edward Snowden, Mark Zuckerberg und Elon Musk. Die SXSW will laut Eigenbeschreibung kreative Menschen dabei unterstützen, ihre Ziele zu erreichen und ein Brückenschlag zwischen Kreativwirtschaft, Film- und Musikindustrie sein. Etwa 70.000 Fachbesucher informieren sich in den zehn Veranstaltungstagen über Trends der Kreativ- und Digitalbranche. Begleitet wird dies von einem Showprogramm mit Konzerten, Filmen, Ausstellungen.

Seit neun Jahren organisiert die Freie und Hansestadt Hamburg zusammen mit der Interessengemeinschaft Hamburger Musikwirtschaft, dem Reeperbahn Festival eine Delegation, die den Wirtschaftsstandort mit seinen Kreativunternehmen in Austin präsentiert und ein Programm für Künstler bietet.

SXSW Interactive (10. – 16. März) – weltweit führende Messe der digitalen Kreativwirtschaft

Die Digitalkonferenz SXSW Interactive ist als Startup- und Technikkonferenz zum Mittelpunkt der SXSW geworden und zieht mit mittlerweile rund 37.000 Fachbesuchern mehr Gäste an als das Film- und Musikfestival der SXSW. Hamburg ist in Austin so präsent wie kaum eine andere deutsche Stadt. Die Hansestadt organisiert Networking-Events, präsentiert Unternehmen und deren Produkte, bietet hochkarätige Matchmaking-Sessions und direkte Unterstützung für Unternehmen vor Ort.

Die Stadt und die Privatinitiative Hamburg Startups bieten zudem jungen Unternehmen die Chance, sich vor Ort zu präsentieren. In diesem Jahr sind appinio, connected health, picalike, PuttView, Nüwiel, Baqend und HorseAnalytics für Hamburg in Austin vertreten. Die Hamburger Gründerin von HorseAnalytics hat es dabei als einziges deutsches Startup in den offiziellen SXSW Accelerator Pitch Wettbewerb geschafft. Die Hamburger Startups erhalten über die Stadt exklusive Zugänge, wie zum Beispiel zur Entrepreneurs Lounge des Fogo de Chao, wo sie vier Tage lang potentiellen Investoren ihre Unternehmen und Ideen vorstellen können.

Ein Zeichen setzt die Stadt auch mit den „Reeperbahn Hamburgers“, einer ausgefallenen Event-Location direkt gegenüber dem zentralen Convention Center, wo Besucher netzwerken können. Am 11. und 12. März finden dort, unterstützt von den Partnern fischerAppelt, Hamburg@work Hamburg Startups und NEXT Conference, Empfänge und andere Networking-Formate statt.

Ebenfalls findet dort am Montag, dem 13. März der viel beachtete Digital Media Women Day statt, kuratiert vom größten deutschen Digitalnetzwerk für Frauen #DMW, unter anderem unterstützt von Facelift und Teamfact. Hier können Experten aus der nationalen und internationalen Digital-Industrie neueste Trends präsentieren und sich vernetzen.

SXSW Music Festival (13.-19. März) – das Vorbild des Reeperbahn Festivals

Die SXSW startete 1987 als Independent-Musikfestival. Mittlerweile ist es eines der größten und bedeutendsten Musikevents weltweit, bei dem über 2.000 Bands auftreten. Es gilt als Sprungbrett für Newcomer und als Vorbild für das Reeperbahn Festival, Deutschlands größtes Clubfestival.

Hamburg und „ANCHOR – Reeperbahn Festival International Music Award“ laden am 15. März zunächst zur Music Edition des Reeperbahn Hamburgers Empfangs und am Abend ins Esther’s Follies zum offiziellen SXSW Reeperbahn Festival Showcase. Neben den Headlinern „Gurr“ (Deutschland) und dem Gewinner des ANCHOR aus 2016 „Albin Lee Meldau“ (Schweden), tritt dort mit „Die Heiterkeit“ eine Hamburger Band auf. Die Gitarren-Pop Band um Sängerin Stella Sommer hat 2016 mit „Pop & Tod I+II“ ihr drittes von Kritikern hochgelobtes Album herausgebracht.

Am Tag darauf organisiert Hamburg in Kooperation mit den Musikstädten Aarhus, Groningen, San Francisco und Sydney zudem den Music Cities Mixer, ein Networking-Event der Musikbranche. Er findet ebenfalls bei der Reeperbahn Hamburgers Lokalität statt.