„Hamburg auf gutem Weg in Richtung Fahrradstadt“

„Was wir in Sachen Ausbau der Fahrradinfrastruktur in den vergangenen Jahren erreicht haben, kann sich mehr als sehen lassen. Mit zahlreichen großen und vielen kleinen Schritten schaffen wir die Voraussetzung für eine moderne Mobilität, in der das Fahrradfahren für die Hamburgerinnen und Hamburger immer attraktiver wird“, so Lars Pochnicht, Radverkehrsexperte der SPD-Fraktion in der heutigen Aktuellen Stunde der Bürgerschaft.

Pochnicht weiter: „Unser Anspruch ist es, allen Verkehrsteilnehmern eine gute Mobilität zu ermöglichen. Das bedeutet konkret, den Verkehrsraum immer möglichst fair aufzuteilen, Konflikte zu vermeiden, und dabei die bestmöglichen Kompromisse zu finden. Wir fördern in diesem Zusammenhang den Radverkehr entschieden, aber immer mit Augenmaß. Jede Maßnahme wird nach den konkreten Gegebenheiten vor Ort auf Sicherheit, Konfliktvermeidung und Komfort geprüft. Insgesamt haben wir seit 2011 186 Kilometer Fahrradstrecken instandgesetzt oder neu gebaut. Dass hier immer jeweils individuelle Lösungen gefunden werden, zeigt sich anhand der 2017 fertiggestellten Varianten: Neben rund 16 Kilometern Radfahr- und Schutzstreifen auf der Straße wurden auch über neun Kilometer Radwege abseits des Autoverkehrs sowie zwei Kilometer Fahrradstraße geschaffen. Große Fortschritte haben wir außerdem beim weiteren Ausbau des Veloroutennetzes erzielt: Rund 40 Prozent des Netzes befindet sich im Bau oder ist fertiggestellt. Und für die Hälfte des gesamten Netzes wurden nun 196 konkrete Planungsabschnitte und Maßnahmen definiert, an denen aktuell knapp 40 Planungsbüros arbeiten. Es geht hier also mit großen Schritten voran. Gerade über das Veloroutennetz schaffen wir Strecken für den Radverkehr, die Komfort, Schnelligkeit und Sicherheit im alltäglichen Verkehr ermöglichen. Ein weiterer wichtiger Baustein ist und bleibt das Thema StadtRad. Es ist eine Erfolgsstory, um die uns viele Städte beneiden. Gerade bei der Etablierung des Fahrrads im Alltag und im Bewusstsein der Hamburgerinnen und Hamburger als Alternative zum Auto gibt es wohl keine größere Erfolgsgeschichte als das StadtRad. 209 Stationen, knapp zweieinhalbtausend Leihräder und drei Millionen Ausleihvorgänge im vergangenen Jahr sind die Kennzahlen dieses Erfolges. Nun stellen wir die Weichen für die Zeit bis 2028 mit der Neuausschreibung des Vertrages für den Betrieb des Systems. Hamburg ist auf einem guten Weg in Richtung Fahrradstadt.“