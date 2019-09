Hamburg: Arbeitslosigkeit sinkt zum Herbst und im Jahresschnitt

„Zum Herbstbeginn zeigt sich der Hamburger Arbeitsmarkt in guter Verfassung. Insgesamt waren 64.593 Hamburgerinnen und Hamburger im September arbeitslos gemeldet, 2.080 oder 3,1 Prozent weniger als im Vormonat. Auch im Vergleich zum Vorjahresmonat (-530 oder 0,8 Prozent) zählen wir etwas weniger Arbeitslose. Die Arbeitslosenquote sinkt um 0,2 Prozentpunkte zum August auf aktuelle 6,1 Prozent.

Im vergangenen September betrug sie 6,2 Prozent. Im Jahresverlauf 2019 gab es monatlich im Durchschnitt 64.996 Arbeitslose, im selben Zeitraum des vergangenen Jahres waren es 66.523, also etwa 1.500 mehr als in diesem Jahr. Für die nächsten Monate rechne ich mit einem weiteren Rückgang der Arbeitslosigkeit in Hamburg.

Gesamtbeschäftigung steigt weiter im Jahresvergleich



Mit 996.300 sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im Juli 2019 (aktuellste Daten) steigt die Beschäftigung mit 23.400 (+2,4 Prozent) im Jahresvergleich weiter an. Am Arbeitsort Hamburg trieben insbesondere das Gesundheitswesen (+3.000 Beschäftigte), die wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen (+ 5.200) und der Bereich Information/Kommunikation (+2.900) die Beschäftigung nach oben. Mit insgesamt 26.500 Zeitarbeitern, einem Anteil von 2,65 Prozent an der Ge-samtbeschäftigung, verzeichnet die Arbeitnehmerüberlassung aktuell einen Rückgang von 2.500 Arbeitnehmern oder 8,7 Prozent zum Vorjahresmonat.

Verstärkter Einsatz arbeitsmarktpolitischer Instrumente



Trotz der ungebrochen hohen Arbeitskräftenachfrage in Hamburg, verstärken Arbeitsagentur und Jobcenter team.arbeit.hamburg den Einsatz ihrer arbeitsmarktpolitischen Instrumente. Dabei setzen sie auf kurzmodulare Bewerbungstrainings, Betriebspraktika oder Coachingangebote, die seit Jahresbeginn insgesamt 31.300 Arbeitslose absolviert haben, knapp 30 Prozent über dem Vorjahreszeitraum. Fehlende Fachkenntnisse, aber auch Berufsabschlüsse, werden durch länger laufende berufliche Weiterbildungen ausgeglichen: Seit Jahresbeginn erhielten 4.872 arbeitsuchenden Hamburgern einen Bildungsgutschein aushändigt, damit liegen wir 725 oder 17,5 Prozent über den Vor-jahreswert.

Weniger Stellenangebote seit Jahresbeginn – langlaufende Jobangebote gestrichen



Hamburger Unternehmen haben unserem Arbeitgeber-Service Hamburg seit Jahresbeginn 33.627 sozialversicherungspflichtige Stellen gemeldet, 2.710 oder 7,5 Prozent weniger im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Im September stehen Arbeitsuchenden insgesamt 15.414 Jobs zur Verfügung: 443 oder 2,8 Prozent weniger als im Vormonat und ein Minus von 3.099 (16,7 %) zum September des Vorjahres. Trotz dieses Stellenrückgangs ist der Fachkräftebedarf der Unternehmen anhaltend hoch. Erste Rückgänge verzeichnen wir seit den Sommermonaten, sie sind auf die deutlich sinkende Nachfrage (-1.200) der Arbeitnehmerüberlassung zurückzuführen, aber auch, weil langlaufende Stellenangebote in Absprache mit den Unternehmen aktualisiert, angepasst und auch gelöst wur-den, wenn Bewerber nur schwer oder nicht zu finden waren.“