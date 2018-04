GUTE PFLEGE STÄRKEN

Mehr Pflegekräfte – Allgemeinverbindliche Tarifverträge – Gute Pflegequalität: Die SPD-Bürgerschaftsfraktion lädt ein zur Veranstaltung mit Gesundheitssenatorin Prüfer-Storcks am Donnerstag, 19. April um 17 Uhr im Hamburger Rathaus





Die Arbeitsbelastung der Pflegekräfte in den Krankenhäusern hat in den letzten Jahren stark zugenommen. Der Fachkräftemangel erschwert die Situation zusätzlich. Was muss getan werden, damit sich die Situation der Pflege im Krankenhaus schnell und spürbar verbessert? Zum 1.1.2019 werden bundesweit und gegenfinanziert Personaluntergrenzen für die Pflege in den Krankenhäusern in Kraft treten. Die Ausbildung von Pflegekräften steht vor einer grundlegenden Reform. Der Koalitionsvertrag auf Bundesebene sieht vor, dass die Pflegepersonalkosten aus den Fallpauschalen herausgenommen und eigenständig finanziert werden, um eine Fremdnutzung für andere Zwecke auszuschließen. Über diese und weitere Maßnahmen wollen wir mit Ihnen ins Gespräch kommen.

BEGRÜSSUNG

Dr. Monika Schaal, stv. Vorsitzende der SPD-Bürgerschaftsfraktion

IMPULS

Cornelia Prüfer-Storcks, Gesundheitssenatorin

Wie wir die Pflege stärken werden

PODIUM

Cornelia Prüfer-Storcks, Gesundheitssenatorin

Katharina Ries-Heidtke, Gesamtbetriebsratsvorsitzende Asklepios Hamburg

Wolfgang Rose, Koordinator für Gewerkschaftskontakte der SPD-Bürgerschaftsfraktion

Prof. Dr. Heinz Rothgang, Universität Bremen, SOCIUM Forschungszentrum Ungleichheit und Sozialpolitik

MODERATION

Sylvia Wowretzko, Fachsprecherin Gesundheit der SPD-Bürgerschaftsfraktion

Um Anmeldung wird gebeten

per Fax: 040 4273-12291 oder

E-Mail: info@spd-fraktion.hamburg.de