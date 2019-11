Grundrente: DGB Nord begrüßt Kompromiss

Die Große Koalition hat sich nach langen Verhandlungen auf eine Grundrente geeinigt. Dazu Uwe Polkaehn, Vorsitzender DGB Nord: „Die Grundrente kommt, das ist gut so. Viele Rentnerinnen und Rentner, die ihr Leben lang gearbeitet haben und trotzdem nur über eine geringe Rente verfügen, können jetzt aufatmen.

Bei mindestens 35 Beitragsjahren haben sie künftig spürbar mehr in der Tasche. In Schleswig-Holstein sind über 21.000 Rentnerinnen und Rentner auf Grundsicherung angewiesen. Die meisten von ihnen sind Frauen. Viele haben jahrzehntelang aus niedrigen Einkommen Beiträge in die gesetzliche Rentenversicherung gezahlt. Der Kompromiss zur Grundrente ist ein großer Erfolg und ein Beitrag zum gesellschaftlichen Zusammenhalt. Schleswig-Holstein ist der Lohnkeller des Westens. Schlechte Löhne bedeuten eine schlechte Rente. Deshalb fordern wir die Arbeitgeber auf, wieder flächendeckend zur Tarifbindung zurückzukehren.“