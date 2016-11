Einweihung neuer Photovoltaikanlage: Hamburgs zweitgrößte Grundschule Sternschanze will noch in diesem Schuljahr erste batteriefreie Schule Deutschlands werden.

In Deutschland werden jährlich knapp 1,5 Milliarden Einweg-Batterien verwendet. Sie enthalten wertvolle Rohstoffe und giftige Schwermetalle – Akkus dagegen kann man rund 1000mal wieder aufladen. Umweltsenator Jens Kerstan und der Kieler Klimaforscher Mojib Latif haben heute an der Grundschule Sternschanze eine Solaranlage eingeweiht, die Strom für Licht, Geräte und vor allem für dutzende Akku-Ladegeräte liefert und an der alle Kinder gratis für ihre Familien Akkus laden können. Hamburgs zweitgrößte Grundschule will so noch in diesem Schuljahr zur ersten batteriefreien Schulgemeinschaft Deutschlands werden.

Jens Kerstan, Umwelt- und Energiesenator, erklärt: „Gratis-Solarstrom vom Schuldach: Das ist ein sehr guter Ansatz, um Müll und Batterien zu vermeiden und Kindern praktischen Klima- und Umweltschutz näherzubringen. Wir wollen dieses Modell auch an anderen Schulen in Hamburg mit Klimaschutzgeldern fördern und hoffen, dass viele Kinder und Familien das Angebot nutzen werden.“

Prof. Mojib Latif, Meeres- und Klimaforscher an der Uni Kiel, über dieses Projekt: „Seit Langem ist klar, dass wir dem fortschreitenden Klimawandel auch mit Maßnahmen auf lokaler Ebene begegnen müssen. Die Grundschule Sternschanze macht dies mit ihrem neuesten Projekt in vorbildlicher Weise vor: So lernen die Kinder schon im Grundschulalter Ressourcen in ihrem Alltag schonend zu nutzen und dass Einweg-Produkte wie Batterien reine Verschwendung sind.“

Die Photovoltaik-Anlage an der Grundschule Sternschanze ist das erste einer Reihe von Energie-Projekten an Schulen, die mit einem sogenannten Intracting-Modell (stadtinternes Contracting, d.h. die vertragliche Vereinbarung bestimmter energetischer Maßnahmen), ermöglicht werden. Schulbau Hamburg (SBH) hat mit Unterstützung aus Klimaschutzmitteln der Umweltbehörde einen Fonds mit 1,5 Mio. Euro Startkapital eingerichtet, der durch Geld aus Energiesparmaßnahmen gespeist und für weitere energetische Investitionen verwendet wird. Klimaschutz-Projekte werden so dauerhaft finanziert. Weitere Intracting-Projekte zur Umsetzung regenerativer Energien an Hamburger Schulen sind bereits in Planung.

Die Kinder hatten für die Aktion knapp 3.000 alte Batterien gesammelt. Diese werden im schuleigenen Lastenfahrrad zum Recyclinghof gebracht. Gemeinsam rechneten die Kinder aus, dass drei (!) leistungsfähige und 1000mal aufladbare Akkus ausreichen würden, um diesen Müllberg zu ersetzen. An der Grundschule können alle Kinder, Eltern und Mitarbeiter künftig die gängigen AA- und AAA-Akkus am Schulkiosk günstig kaufen und dann kostenlos direkt im Klassenzimmer mit Solarstrom vom Schuldach laden. Wenn alle Kinder dieses Angebot nutzen, könnten künftig rund 650 Familien jährlich zehntausende von Batterien einsparen. Die Ganztagsgrundschule Sternschanze ist seit 2013 Klimaschule und wurde gerade als Hamburgs beste Ganztagsschule prämiert.

