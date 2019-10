„Gib Deine Linke gegen Rechts“ – bundesweite Aktion der EVG-Jugend

Die EVG-Jugend setzt ein klares Zeichen gegen Rassismus und Rechtsextremismus. Bei der Mitmach-Aktion „Gib Deine Linke gegen Rechts!“ sind junge Gewerkschaftsmitglieder an mehreren Bahnhöfen bundesweit vertreten.

Sie wollen gemeinsam mit Reisenden, Passantinnen und Passanten sowie allen Interessierten symbolisch für Toleranz und eine bunte, weltoffene Gesellschaft eintreten. Hierzu sollen große Banner mit den bunten Händen von Teilnehmerinnen und Teilnehmern bedruckt werden. Alle sind herzlich eingeladen sich zu beteiligen.

EVG-Bundesjugendleiter Hussein Khamis betont, wie wichtig es ist, gerade jetzt und als Gewerkschaftsjugend gegen Rechts aufzustehen: „Als EVG-Jugend stehen wir ein für Solidarität, Demokratie und Vielfalt. Wir machen uns stark gegen Ausgrenzung, Rassismus und Rechtsextremismus. Unsere Kolleginnen und Kollegen – sowie auch unsere Fahrgäste – haben unterschiedliche Herkunft, sehen unterschiedlich aus, haben unterschiedliche Erfahrungen. Aber genau das macht uns stark. Rechtspopulisten schüren Hass und spalten unsere Gesellschaft, bieten aber keinerlei Lösungsansätze für die Herausforderungen unserer Gesellschaft. Da halten wir gemeinsam dagegen.“

Termine:

Bahnhof Rostock, 19.10. ab 12 Uhr

Bahnhof Köln, 19.10. ab 11 Uhr

Bahnhof Mannheim, 18.10. ab 15 Uhr

Bahnhof Leipzig, 19.10. ab 11 Uhr

Bahnhof Bremen, 19.10. ab 11 Uhr

Bahnhof Mainz, 19.10. ab 12 Uhr

Bereits am 12.10. fand in Augsburg die Aktion am dortigen Bahnhof statt. Fotos von den Aktionen findet Ihr auch auf Facebook: https://www.facebook.com/EVGJugend/