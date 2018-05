GEW will „JA13 für alle“

GEW: „Gut fünfhundert Kolleginnen und Kollegen haben am 23. Mai bei bestem Wetter auf dem Rathausmarkt Hamburg für JA13 protestiert. Damit haben wir unser Ziel untermauert, eine Besoldung bzw. Eingruppierung nach A13Z bzw. E13 für alle Grund‐ und Mittelstufenlehrkräfte in Hamburg möglichst schnell zu erreichen.“

Zu Beginn der Kundgebung um 17 Uhr haben wir mit den Kolleginnen und Kollegen Transparente beschriftet. Im Anschluss redeten Anja Bensinger-Stolze, Vorsitzende der GEW Hamburg, an die sich spontane Wortmeldungen der Protestierenden anschlossen. Danach haben wir mit allen Demonstrierenden das Rathaus umzingelt. Zum Ende der Kundgebung haben wir von Betroffenen gesammelten Unterschriften zur Unterstützung unsere Forderung an einen Vertreter der Senatskanzlei übergeben. Wir hatten Senator Rabe schon im Herbst 2016 gut 1500 Unterschriften übergeben und haben jetzt zusätzliche 1700 gesammelt – damit dürften alle in Hamburg Betroffenen unsere Forderung unterstützen.

Seit dem 13. Februar liegt uns ein Rechtsgutachten von Prof. Brinktrine aus Würzburg vor, das eindeutig besagt, dass die Besoldungspraxis mit der schlechteren Bezahlung von Grund‐ und Mittelstufenlehrkräften in Hamburg verfassungswidrig ist.

Darüber haben wir auch schon im Vorwege die BSB informiert und zu Verhandlungen und Gesprächen aufgefordert – bis jetzt ohne jede Reaktion. Bleibt das so, werden wir – unterstützt durch unseren gewerkschaftlichen Rechtsschutz – den Klageweg beschreiten. Die Vorbereitungen sind im Gange. Wir bevorzugen natürlich eine politische Lösung, denn unsere Forderung nach A13Z/E13 für alle beamteten und angestellten Grund‐ und Mittelstufenlehrkräfte und damit die Forderung nach gleichem Lohn für gleichwertige Arbeit ist nichts weiter als berechtigt und gerecht.

Auch die Bundesländer rund um Hamburg haben mittlerweile die Besoldung / Eingruppierung für Grund‐ und Mittelstufenlehrkräfte auf A13Z/E13 angehoben oder treffen dazu unmittelbare Vorbereitungen. Hamburg droht zum Schlusslicht bei der Besoldung von Grund- und Mittelstufenlehrkräften zu werden.