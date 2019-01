Geburtenhoch in Hamburg hält an

2018 bleibt die Zahl an Geburten in Hamburg hoch: Bei 25.077 Geburten kamen 2018 in den Hamburger Geburtskliniken und dem Geburtshaus 25.576 Kinder zur Welt. Dabei wurden in fünf Hamburger Krankenhäusern jeweils über 3.000 Geburten verzeichnet, im Vorjahr waren dies nur drei Krankenhäuser.

Fünf Krankenhäuser überschreiten 2018 die 3000er-Grenze

„Fünf Hamburger Krankenhäuser haben 2018 die Grenze von 3.000 Geburten überschritten, drei von ihnen haben sogar die höchste Anzahl an Geburten seit Jahren gemeldet. Das ist ein gutes Zeichen. Ich freue mich über das Vertrauen, das die Eltern den geburtshilflichen Abteilungen unserer Krankenhäuser und ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern entgegenbringen, und wünsche ihnen und ihren Kindern alles Gute“, so Gesundheitssenatorin Cornelia Prüfer-Storcks.



2018 registrierten die Geburtshilfen des Kath. Marienkrankenhauses (3.565 Kinder), des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf (UKE/ 3.424), der Asklepios Klinik Altona (3.398), der Asklepios Klinik Barmbek (3.281) und des Albertinen-Krankenhauses (3.128) die höchsten Zahlen an geborenen Kindern.