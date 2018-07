Bei 12.412 Geburten kamen im 1. Halbjahr 2018 12.668 Kinder zur Welt. Damit wurden in den Hamburger Geburtshilfen und dem Geburtshaus 330 Kinder mehr als im entsprechenden Vorjahreszeitraum geboren. Insgesamt kamen 2017 bei 24.969 Geburten 25.529 Kinder zur Welt. Die höchste Kinderzahl im 1. Halbjahr 2018 verzeichnete die geburtshilfliche Abteilung des Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) mit 1.764 Neugeborenen.

„Das Geburtenhoch in Hamburg hält an. Im ersten Halbjahr 2018 waren es sogar 330 Kinder mehr als 2017. Eine große Zahl von Eltern aus Hamburg und dem Umland setzen weiterhin auf Geburtskliniken mit hohen Geburtenzahlen und somit großem Erfahrungsschatz“, so Gesundheitssenatorin Cornelia Prüfer-Storcks. „Allen Eltern und Neugeborenen wünsche ich einen guten Start ins neue Leben.“