GdP: Polizeiarbeit muss politische Rückendeckung bekommen

Statement der GdP Hamburg: „Im Nachgang zu den Störaktionen im Zusammenhang mit „Fridays for Future“ in Hamburg, von denen sich auch die Organisatoren der friedlichen Versammlung distanziert hatten, kam es zu Shitstorm-Ereignissen gegen die Polizei Hamburg. Wir warten sehr dringend auf ein Statement, wie sich die Bündnis 90/Die Grünen in Hamburg zu den Aussagen ihrer Parteifreundin Renate Künast positionieren.

Die GdP Hamburg erwartet, dass der neue dienstliche Rechtsschutz hier Anwendung findet. Polizeiliche Einsatzmaßnahmen polarisieren und erzielen in den sozialen Netzwerken regelmäßig eine sehr breite Öffentlichkeit. Insbesondere Meldungen, die sich kritisch mit dem polizeilichen Handeln auseinandersetzen, sind sehr viral.

Die eigenen Kolleginnen und Kollegen erwarten gerade in solchen Situationen, dass sich die Behördenleitung schützend vor die Kollegenschaft stellt.



Die Fürsorgeverpflichtung gewinnt dann an Bedeutung, wenn die Einsatzkräfte für Ihre Einsatzbereitschaft in der Kritik stehen.

Entschlossenes Handeln, insbesondere durch die Bereitschaft, das Handeln der Einsatzkräfte / Organisation zu verteidigen, ist hier gelebte Fürsorgeverpflichtung.



Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fordern sowohl von polizeilicher wie politischer Führung Unterstützung ein. Es fällt leicht, sich anlässlich von positiven und unkritischen Anlässen (z.B. an Tagen der offenen Tür) an der Seite der Polizei zu zeigen. Wirklich registrieren die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter jedoch, ob politische und polizeiliche Verantwortungsträger ihnen auch in stürmischen Zeiten zur Seite stehen.