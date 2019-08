GdP kritisiert „aufgeheizte Debatte über vermeintliche Polizeigewalt“

Was sich derzeit vielfach in den sozialen Netzwerken findet, sei der Wettbewerb auf der Suche nach der am stärksten polemisierenden, bewusst subjektiven Sichtweise, so die GdP. Mit einer sachlichen, an Fakten orientierten Bewertung setzen sich viele Menschen nicht mehr auseinander.

„Meinung ohne Ahnung“ ist Programm. Das zeigt sich insbesondere in den Berichten über die vermeintlich hohe Zahlen von rechtswidriger Polizeigewalt. Das kann Folgen für den polizeilichen Alltag haben und sich auch in erhöhten, aber ungerechtfertigten Anzeigen gegen die Polizei widerspiegeln. Dann ist es beruhigend, einen starken Partner an seiner Seite zu wissen. Rechtsschutz bei der GdP ist Teil der persönlichen Eigensicherung!