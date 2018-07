GdP begrüßt Anschaffung neuer Uniform-Teile

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) begrüßt, dass die Polizei Hamburg zur neuen Überziehweste nun auch Poloshirts in der Praxisanwendung testen wird und in diesen Tagen die Kolleginnen und Kollegen am PK 23 und PK 38 damit ausgestattet werden.

„Damit werden wichtige Forderungen der GdP erfüllt. Unsere Kolleginnen und Kollegen brauchen funktionelle Uniform-Teile, die den Alltags-Anforderungen entsprechen und zu ihrer eigenen Sicherheit beitragen“, sagte der stellvertretende Vorsitzende des Fachbereichs Schutzpolizei Andreas Schmidt. „Wir sind froh, dass das Land Hamburg hier ein beträchtliche Summe Geld in die Hand nimmt, um die Ausstattung auf den neuesten Stand zu bringen und den Tragekomfort für die Kolleginnen und Kollegen zu verbessern.“ Schmidt lobte in diesem Zusammenhang die zeitnahe Umsetzung des Projekts: „Bei den sommerlichen Temperaturen können diejenigen, die die Ausstattung nutzen bzw. die Kleidung tragen sollen, die Alltagstauglichkeit direkt testen. So werden genau die Bedürfnisse, die sich aus der Praxis heraus ergeben, erkannt“, erläuterte Schmidt.