Flüchtlingsunterbringung – Dressel und Tjarks: „Halten am Ziel einer gerechten Verteilung in Hamburg fest“

Mit Blick auf die Verständigung zur Flüchtlingsunterbringung in Blankenese und der heutigen Entscheidung des Verwaltungsgerichtes für den Standort Duvenacker erklären die Fraktionsvorsitzenden von SPD und Grünen, Andreas Dressel und Anjes Tjarks:

„Gut, dass es in Blankenese nun zu einer Verständigung gekommen ist und mit dem Bau der Unterkunft endlich begonnen werden kann. Für die Zukunft sagen wir klar und deutlich: Wir werden weiter am Ziel einer gerechten Verteilung der Flüchtlingsunterkünfte in Hamburg festhalten. Auch das ist Teil des Kompromisses mit der Volksinitiative. Für den Standort Duvenacker ist festzuhalten, dass es dort – unabhängig von der juristischen Bewertung – einen ausgehandelten Bürgervertrag gibt, der ebenfalls Teil der Verständigung mit der Volksinitiative ist, den die Initiative vor Ort aber leider nicht unterzeichnet hat – an den wir uns aber politisch gleichwohl gebunden fühlen. Der entsprechende Bürgervertrag enthält eine ganze Reihe von Entgegenkommen gegenüber der Nachbarschaft und dem Stadtteil. Auch soll schnellstmöglich ein Übergang zur regulären Wohnnutzung, zu gemischter Belegung stattfinden und die Unterbringung von Flüchtlingen in öffentlich rechtlicher Unterkunft bis Ende 2019 auf 300 reduziert werden. Die Größe der Unterkunft liegt übrigens schon zum Start nur wenig über den Zielwerten unseres Kompromisses zwischen Bürgerschaft und Volksinitiative. Dieses Zugehen auf Initiative und Nachbarschaft verschweigt die Opposition in ihrer heute geäußerten, völlig überholten Pauschalkritik.“