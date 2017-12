Fenster in Hamburgs Geschichte

Rot-Grün unterstützt archäologische Ausgrabungen im Nikolai-Quartier: Im Zuge geplanter Umbauarbeiten im geschichtsträchtigen Straßenbereich Neue Burg, Nikolaikirche und Trostbrücke sind archäologische Ausgrabungen vorgesehen. Erste Untersuchungen haben gezeigt, dass an dieser Stelle spektakuläre Funde von größter stadtgeschichtlicher Bedeutung zu erwarten sind. Erstmals können hier Parzellen aus der Gründungsphase der Hamburger Neustadt aus dem 12. Jahrhundert erfasst werden. Damit dieses für Hamburgs Historie so bedeutende Projekt im Nikolai-Quartier finanziell abgesichert ist und zügig starten kann, bringen die Regierungsfraktionen von SPD und Grünen zur nächsten Bürgerschaftssitzung einen Antrag ein.

Die wissenschaftliche und bauliche Leitung der Grabungen übernimmt Prof. Dr. Rainer-Maria Weiss, Landesarchäologe der Stadt Hamburg und Direktor des Archäologischen Museums. Für die Grabungen, die Anfang nächsten Jahres starten sollen, sind zwölf Monate vorgesehen. Die Gesamtkosten für das Projekt belaufen sich auf 1,1 Millionen Euro, die zunächst vollständig aus dem Sanierungsfonds der Bürgerschaft und im späteren Verlauf zur Hälfe von der Kulturbehörde getragen werden.

Dazu Andreas Dressel, Vorsitzender der SPD-Bürgerschaftsfraktion: „Die Ausgrabungen im Nikolai-Quartier versprechen eine enorm spannende Zeitreise in Hamburgs Stadtgeschichte. Dass wir über den Sanierungsfonds der Bürgerschaft jetzt mit dazu beitragen können, dieses archäologische Fenster zu öffnen, freut mich außerordentlich. Wichtig ist uns zudem, dass wir prüfen, wie die Funde auch einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden können – denn in 2021 steht ein stadtgeschichtlich herausragendes Jubiläum an: Die Gründung der ‚Neuen Burg‘ jährt sich zum 1000. Mal! Es wäre uns und sicher auch vielen Hamburgerinnen und Hamburgern ein wichtiges Anliegen, dass wir alle eine Chance haben, uns nicht nur anhand von Büchern und Bildern mit diesem historischen Erbe auseinandersetzen zu können, sondern dass man auch etwas ‚in echt‘ anschauen kann. Das Wie und Wo wird sorgfältig zu prüfen sein. Zunächst geht es aber um die Ausgrabung. Ich bin mir sicher, dass es in der Bürgerschaft dazu eine breite fraktionsübergreifende Zustimmung geben wird. Mit dem Archäologischen Museum um Professor Weiss haben wir für diese Aufgabe ein sehr erfahrenes Team. Wir wünschen allen Beteiligten im Sinne des historischen Erbes dieser Stadt viel Erfolg. Eine schnelle Bewilligung macht es möglich, dass sich die Ausgrabungen gut in die Baumaßnahmen im Nikolai Quartier einfügen. Schon nach der Frostperiode kann es losgehen.“

Dazu Anjes Tjarks, Vorsitzender der Grünen Bürgerschaftsfraktion: „Es ist total spannend, dass wir einen so weiten Blick in die Vergangenheit unserer Stadt werfen können. Ich bin beeindruckt, wie gut die fast 1.000 Jahre alten Funde erhalten sind. Das deutet darauf hin, dass wir anhand der Grabungen noch viele weitere Details aus Hamburgs Frühgeschichte und Entstehung herausfinden werden. Gleichzeitig gilt: Jetzt ist auch Eile geboten, um die Funde zu sichern und allen Menschen zugänglich zu machen. Deswegen war ich auch unbedingt dafür, dass wir hier schnell und unbürokratisch die nötigen Mittel als Hamburgische Bürgerschaft bereitstellen. Besonders freut mich die große Geschlossenheit und Kooperationsbereitschaft, mit der sowohl die Beteiligten auf Seiten des Landesmuseums als auch die Entwickler des Business Improvement District dafür sorgen, dass diese Ausgrabungen durchgeführt werden können, ohne dabei andere Projekte oder gar die Fundstücke zu gefährden. Ich wünsche den Archäologen viel Erfolg bei der Erkundung dieser Puzzleteilchen Hamburger Geschichte.“

Dazu Prof. Dr. Rainer-Maria Weiss, Landesarchäologe der Stadt Hamburg und Direktor des Archäologischen Museums: „Die Frühgeschichte Hamburgs birgt immer noch einige Rätsel. Eine Schlüsselrolle kommt dabei der Neuen Burg als Nachfolger der Hammaburg zu. Ich freue mich deshalb, dass die Finanzierung der Ausgrabungen im Nikolai-Quartier nunmehr möglich wird. Wir hoffen, erstmals Daten zum Untergang der Neuen Burg im 12. Jahrhundert zu gewinnen. Außerdem erwarten wir neue Erkenntnisse zur anschließenden Gründung der Neustadt und damit zu den Wurzeln Hamburgs als Handelsmetropole. Die Ausgrabungen werden sicher das ‚finstere‘ Mittelalter Hamburgs wieder etwas heller werden lassen.“

Hintergrund:

Vor dem Hintergrund der Umbauarbeiten im Nikolai-Quartier ist ein schneller Beginn der Ausgrabungen notwendig. Die archäologische Grabung ist eingebettet in das Baugeschehen im Bereich rund um die Nikolaikirche/Trostbrücke/Bohnenstraße/Neue Burg. Eine nicht sofort umgesetzte oder unzureichende Sicherung der Baugrube und der Straßenkanten würde vor dem Hintergrund der Abbrucharbeiten am Allianz-Gebäudekomplex sowie in der Wölbernstraße die Bauarbeiten behindern und das Bodendenkmal gegebenenfalls zerstören. Die geplanten Baumaßnahmen im direkten Umfeld der Fundstelle (Abbruch und Neubau auf dem Grundstück des Kirchenkreises neben dem Mahnmal) können unvermindert fortgesetzt werden.

Das Nikolai-Quartier ist das größte innerstädtische europäische Business Improvement District (BID), das sich von der Handelskammer bis zum Rödingsmarkt und von Alter Wall bis zur Willy-Brandt-Straße erstreckt. Während der BID-Laufzeit von August 2014 bis Juli 2019 werden verschiedenste Maßnahmen durchgeführt, die den Standort als attraktiven Einzelhandels- sowie Bürostandort für Hamburgs Innenstadt stärken sollen. Zu diesen Maßnahmen zählen unter anderem eine Neugestaltung des öffentlichen Raumes sowie eine verbesserte Verkehrsführung. Die Arbeiten zur Umgestaltung des Stadtraumes durch das BID Nikolai-Quartier geraten durch die archäologischen Grabungsmaßnahmen nicht unter Zeitdruck. In enger Abstimmung mit dem BID haben sich die Beteiligten eindeutig für die Ausgrabung ausgesprochen, unter der Voraussetzung der Erreichbarkeit der Baustellen. Das Museum wird den ungestörten Baustellenverkehr garantieren.